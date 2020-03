Lomero y Arcega, policías: "Los ciudadanos están cumpliendo bastante bien con quedarse en casa"

¿Cuál es su función como policías en esta crisis?

A. L. Nos toca actuar en la calle como cualquier día, pero, debido al estado de alarma, mantener el orden más que nunca y hacer que los ciudadanos lo cumplan a rajatabla.

¿Los ciudadanos han asumido bien quedarse en casa?

C. A. Los ciudadanos están cumpliendo bastante bien las normas, aunque nos encontramos con algún insolidario que no las acata y no colabora con la sociedad. Pero gracias al diálogo, los sacamos hacia adelante para que todos se queden en casa.

¿Qué tipo de sanciones han tenido que imponer?

A. L. Proponemos sanciones a la Delegación del Gobierno, y hemos encontrado a gente que daba comida a las palomas, en la plaza del Pilar, que sacaba al perro y se quedaba charlando en grupo o comprando productos innecesarios como un batido de chocolate.

¿Pero la reacción de los ciudadanos ha sido racional o se enfadan porque desconocían la norma?

C. A. Con todos los medios de comunicación y la información que ha divulgado el Gobierno, nadie puede decir que no sea conocedor de las normas de este real decreto. Si no quiere acatarlas es por su propia voluntad. El esfuerzo que hacemos las Fuerzas de Seguridad del Estado es para que la gente se quede en casa.

¿La mascarilla es desde el principio parte del uniforme?

A. L. Sí, por supuesto. Nadie nos impone llevarlas dentro del Cuerpo, pero, dada la gravedad y el contacto directo que tenemos con los ciudadanos, tenemos que ponérnoslas por nuestra propia integridad.

Han tomado las calles con la Guardia Civil, la Policía Local o la UME… ¿Se entienden bien?

C. A. Entiendo este despliegue y ya hemos colaborado con la Guardia Civil. Hemos coincidido con los de la UME que realizan la desinfección. Hay buena sintonía.

¿Les han dicho hasta cuándo va a durar la cuarentena?

A. L. Si no lo saben ni siquiera los políticos, como para conocerlo nosotros. Aunque el estado de alarma se ha impuesto durante quince días, creo que se va a alargar. Si todos remamos juntos se acabará lo antes posible.

¿En estos días ha habido detenciones también?

A. L. La vida sigue igual y la gente continúa cometiendo delitos. Estos días hemos detenido a gente por motivos ajenos al estado de alarma, como lesiones, daños a comercios o malos tratos. Los cometieron cuando tenían que estar en casa.