Aluvión de donaciones ciudadanas de batas, guantes y mascarillas contra el virus

El Gobierno de Aragón, la Policía Nacional y la Policía Local de Zaragoza han recibido en los últimos días un aluvión de solidaridad ciudadana en forma de batas, guantes y mascarillas. Ya sea a través de asociaciones, empresas, o a título particular, decenas de personas han querido aportar material –o incluso confeccionarlo con sus propias manos–, para luchar contra el coronavirus y prevenir contagios.

La comunidad china de Zaragoza entregó ayer a la Policía Local más de 3.000 pares de guantes, medio millar de mascarillas y geles desinfectantes. "Esta crisis saca de todos nuestra parte más solidaria. Estamos ante una situación extrema. Hay que quedarse en casa y seguir las normas para evitar los contagios. Esta batalla la vamos a ganar", aseguró la concejala delegada de la Policía Local, Patricia Cavero.

El Gobierno de Aragón, por su parte, recibió un cargamento de 800 mascarillas de la empresa Foticos, que promete producir más. También ha habido donaciones del grupo Pastores y de centros de investigación. Hay, además, alrededor de un centenar de voluntarios preparando material de protección desde casa para donar a "personal prioritario no sanitario". Es decir, trabajadores de residencias, taxistas, dependientes de tiendas de alimentación... "No tienen capacidad de frenar el coronavirus, pero pueden ser útiles para aquellas personas que, sin saberlo, se han contagiado y aún no han experimentado los primeros síntomas", explicó ayer el jefe de servicio de Participación Ciudadana e Innovación Social del Gobierno de Aragón, Carlos Oliván.

El Ejecutivo espera recoger alrededor de 5.000 mascarillas. El número de voluntarios, no obstante, no para de crecer. La respuesta ciudadana ha obligado a hacer turnos de guardia en la dirección general de Gobierno Abierto y ha colapsado el correo electrónico. "En estos momentos hay más gente con capacidad de coser mascarillas que sábanas. En una segunda fase, trataremos de buscar materiales para confeccionarlas", manifestó.

El Gobierno pide, ante todo, que los voluntarios no lleven las mascarillas presencialmente, sino que gasten toda la tela disponible y, cuando las tengan, contacten con el Ejecutivo a través de Whatsapp en el 689 229 937. "Estamos trabajando para establecer un sistema de rutas, y cuando haya un número suficiente, un trabajador público procederá a recogerlas en los portales. La intención es hacer una primera recogida a finales de esta semana o principios de la próxima", expuso.

Gestos como este se unen al de la comunidad china, que donó el pasado lunes más de 20.000 mascarillas al Ejecutivo autonómico. La DGA también ha recibido una partida de guantes procedentes de La Almunia de Doña Godina y mascarillas y batas de una academia de Formación Profesional. "La gente está incluso dispuesta a asumir costes económicos con tal de hacer llegar sus aportaciones", señaló Oliván.

La iniciativa, canalizada a través de la plataforma ‘Frenalacurva.net’, busca "encauzar" la solidaridad ciudadana y hacer que la gente se sienta útil ante el colapso del sistema productivo. La distribución, recalcó, se centrará en los colectivos de mayor carestía.

Alejandra Gimeno y su madre, María Pilar Serrano, han entregado ya siete, y ayer esperaban terminar al menos 15 más. Las suyas son unas mascarillas especiales, ya que las confeccionan a partir de retales de trajes de baturra, disfraces... "Al ver que se necesitaban nos pusimos manos a la obra. Todavía queda bastante tela", aseguró la primera. "Nuestra intención es gastarla toda. Así, por lo menos, tenemos entretenimiento", añadió.