Aragón alcanza los 226 casos confirmados y suma un nuevo fallecido de una residencia

Aragón ya ha alcanzado los 226 casos confirmados de coronavirus y ha registrado una nueva muerte de un anciano de una residencia de mayores de Zaragoza. Son ya 13 las personas que han perdido la vida en la Comunidad por el virus.

De los 226 casos, 180 son de Zaragoza, 24 de Teruel y 19 de Huesca. Hay tres casos de no residentes en la Comunidad. De los afectados, 132 permanecen en su domicilio, 81 en los hospitales y 9 en las unidades de cuidados intensivos. Además, hay 12 profesionales sanitarios que también están contagiados.

La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ha explicado hoy por videoconferencia ante los medios de comunicación que el crecimiento a día de hoy es "contenido", aunque ha reconocido que la Comunidad cuenta con planes de contingencia, con varios escenarios, en todos los hospitales para hacer frente a un posible incremento de casos en las próximas semanas.

No obstante, ha insistido en que actualmente no hay problemas de ocupación. De hecho, junto al gerente del Salud, Javier Marión, que no ha podido contener las lágrimas en un momento de su intervención, ha explicado que de las 3.653 camas de las que dispone el Servicio Aragonés de Salud, hay ocupadas en este momento 1.642, un 45%. Mientras, de las 166 camas de uci, hay ocupadas 9 por enfermos de coronavirus y 54 están libres. Además, Marión ha adelantado que la Comunidad tiene capacidad para habilitar si fuera necesario 113 plazas más de uci, usando otros dispositivos de los centros sanitarios. Asimismo, ha destacado que se tiene integrado como parte del dispositivo, las 430 camas y 22 ucis de hospitales privados.

Ambos han hecho hincapié en que los paciente con síntoma deben llamar al teléfono habilitado 976 69 63 82 y dejar el 061 para otras emergencias. La nueva instrucción pretende hacer frente a la avalancha de llamadas que ha recibido los últimos días este servicio. Ayer, atendió 3.800 llamadas.