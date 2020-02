Iván Redondo ficha a Cani Fernández, abogada vinculada a Zaragoza, como asesora de Moncloa

Cani Fernández, una de las abogadas españolas con más prestigio a nivel internacional, se convertirá en breve en asesora del presidente del Gobierno y la próxima semana se incorporará al equipo que dirige Iván Redondo, según informa 'El Confidencial'. Vinculada desde hace 23 años a Cuatrecasas, disfrutará de una excedencia en el despacho mientras desarrolla su nueva etapa profesional.

Licenciada en Derecho en la Universidad de Zaragoza en 1986, en Cuatrecasas es socia del Grupo de la Competencia y de la UE. Nacio en Cartagena (Murcia) en 1963, pero se siente "aragonea de corazón", según ha señalado en alguna ocasión, ya que sus padres son aragoneses. Tiene amplia experiencia en fusiones de empresas, competencia y antidumping, telecomunicaciones y energía, y contencioso comunitario. De 2003 a 2018 fue directora del Grupo de la Competencia y de la UE, y directora de la oficina de Cuatrecasas en Bruselas, según figura en la web del despacho de abogados. Actualmente es miembro del LPD Council de la IBA. También es asesora non-governmental advisor (NGA) de la Comisión Europea y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la Red Internacional de Competencia (ICN).

Abogada recomendada por distintos anuarios jurídicos como Chambers Global, Cani Fernández ha recibido el premio "Outstanding Contribution to the Legal Profession 2018", uno de los premios honoríficos que Chambers and Partners concede cada año a dos o tres abogados de toda Europa, siendo además la primera mujer que recibe este galardón. Además de ser nombrada Competition/Antitrust Lawyer of the Year por Best Lawyers en 2012 y 2016, está incluida en la lista Top 50 mujeres del sector legal por Iberian Lawyer InspiraLAw de 2018 y 2019.