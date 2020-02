Broncas, bloqueos y horarios relajados 

Tan entretenidos nos tienen con broncas y bloqueos muchas veces sobreactuados que nos despistan de lo que es realmente importante. Mientras Gobierno y oposición sitúan en el foco mediático a Cataluña y Venezuela, negocian entre bambalinas nuestro futuro con el rediseño obligado del Pacto de Toledo. De imponerse la cordura (veremos), empezarían colocando un candado (legal) a la hucha de las pensiones, esquilmada por unos y otros hasta dejar en 2.150 millones los 66.815 millones que atesoraba hace nueve años.

En equilibrio financiero se sigue doctorando a marchas forzadas la ministra María Jesús Montero. No solo se quiere ahorrar los 2.500 millones del IVA de 2017 que adeuda a las autonomías, sino que ha logrado activar las tasas Google y Tobin para ingresar 1.800 millones al año más. Y la presión fiscal aumentará. Los de Hacienda revisan con lupa las deducciones fiscales dispuestos a eliminar las que consideren que carecen de utilidad.

Pocas dudas puede tener Montero del compromiso de sus empleados. Y si las tiene, se las calla. Qué diferencia con Huesca, donde la Administración afea a sus funcionarios una cierta "relajación" en el cumplimiento de horarios. Como si no estuvieran ya poco estigmatizados. Difícil de justificar, a no ser que busquen tenernos entretenidos para no mirar hacia otro lado.