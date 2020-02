Susín critica la escalada de deuda y Anadón la contrapone a la de Rudi

La diputada del PP Mamen Susín ha denunciado la "cronoficación" de la deuda de Aragón, de más de 8.000 millones, pero el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, le ha reprochado que obvie la responsabilidad en la escala del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, unida en su caso al mayor paquete de recortes sociales.

El consejero ha comparecido este lunes en la Comisión de Hacienda para informar del riesgo de sostenibilidad financiera de la Comunidad a petición del PP y Susín le ha exigido que explique qué medidas va a adoptar el Gobierno para reducir la deuda que, lejos de reducirse, se cronifica, ya que el año pasado se cerró en 8.325 millones, y aunque se amortizaron 1.200 millones, el Gobierno se endeudó de nuevo por otros 1.300.

Desde 2015, el Gobierno de Javier Lambán ha aumentado la deuda en más de 1.500 millones de euros, "y aún así -ha dicho Susín- siguen haciendo corto", y todos los organismos, desde el Banco de España a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, advierten de un riesgo medio para la sosteniblidad financiera de Aragón por la elevada deuda y los relativamente bajos ingresos.

Y aunque los objetivos de deuda se cumplan, para 2019 estaba fijado en el 20,5 % del PIB y en el tercer trimestre alcanzaba el 21,9 %, con 8.425 millones, lejos todavía del objetivo para el ejercicio, muy lejos de 19,7 % previsto para 2020 y más aún cuando se debe fijar en torno al 14 % en un horizonte de diez años.

Así, ha remarcado, si la deuda se pagara "a escote", a cada aragonés le tocaría poner 6.500 euros de su bolsillo.

En su respuesta, Pérez Anadón ha admitido que la deuda es alta, de 8.425 millones en el tercer trimestre del año pasado, el 22,2 % del PIB, pero por debajo de la media de las comunidades, del 24,2 %, y muy por debajo de la de Murcia, del 30,62 %, con un gobierno del PP "de toda la vida".

Ha hecho hincapié, además, en que con el Gobierno de Javier Lambán, en cinco años, la deuda ha subido un 1,34 % (al pasar del 20,86 al 22,2 %), mientras que en el de Luisa Fernanda Rudi pasó de 10,1 % al 20,86 %.

El Gobierno de Lambán se encontró con una deuda duplicada, un parámetro desde el que es difícil defender la gestión del PP, ha aseverado el consejero, quien ha incidido en que plantear este tema como una realidad estática es "injusto", porque el Gobierno entiende que la estabilidad financiera es algo imprescindible pero teniendo en cuenta que lo que gestiona es buena parte de los derechos y oportunidades de los aragoneses.

Así, ha manifestado su compromiso claro con la consolidación fiscal, pero "sin volantazos", no como un ejercicio de contabilidad, sino de equilibro entre una delicada situación económica y tener todavía en Aragón una situación en la que no se han recuperado los estándares de calidad de vida de 2007.

Y tras acusar al PP de querer que a Aragón le vaya mal, de confundir los intereses del partido con los de la Comunidad y de tener una visión catastrofista, ha insistido en que la sostenibilidad financiera se enmarca en algo más amplio en lo que incorporar la sostenibilidad social.

"Nosotros no estamos aquí para gestionar contablemente un presupuesto", sino para utilizarlo como herramienta para marcar las prioridades y mejorar la situación de los aragoneses, ha dicho el consejero.

En todo caso, para Anadón, cuando se trata de que haya más recursos para el sistema, las comunidades autónomas deberían "jugar con la suficiente fuerza frente a la administración general del Estado para que haya igualación vertical" para que el reparto de la "tarta", de recursos, sea más grande para las autonomías, en detrimento del Estado, al ser las prestadoras de servicios.