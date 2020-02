Pilar Alegría: "A Lambán y a mí nos interesa trabajar en coordinación entre las dos instituciones"

Pilar Alegría, la nueva delegada del Gobierno en Aragón, se siente "absolutamente reconocida, respaldada y felicitada" por el PSOE regional. Tiende la mano al presidente de la DGA, Javier Lambán, consciente de que a los dos les "interesa trabajar de forma colaborativa y en coordinación" de ambas administraciones. Quita hierro al hecho de que la felicitación del barón socialista llegara vía twitter y días después de se anunciara su nombramiento. Y, sobre todo, se siente "muy honrada" por la confianza que Pedro Sánchez ha depositado en ella, y espera estar "a la altura".

Con una apuesta por el diálogo, la colaboración y la cooperación entre las instituciones se ha presentado Pilar Alegría en su primer día de trabajo como delegada del Gobierno en Aragón. Con trazo grueso ha dibujado, además, las que serán las líneas de su mandato: la modernización de la Administración, la lucha contra la violencia machista, el desarrollo del entorno rural y la mejora de la seguridad ciudadana.

La exconsejera de Universidad, que da el salto del PSOE del Ayuntamiento de Zaragoza a la Delegación del Gobierno, niega que pueda considerarse una "espantada". "Vengo a asumir una nueva responsabilidad, quiero que el Gobierno de España tenga siempre en su agenda política a los aragoneses", ha destacado.

Pilar Alegría, delegada del Gobierno en Aragón, ha alabado, su primera comparecencia tras su nuevo nombramiento, "el magnífico trabajo" realizado por Carmen Sánchez, anterior delegada y ha agradecido la confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Javier Lambán.

Aunque su nombre sonó desde el primer momento para ocupar cargos de responsabilidad en el Gobierno de Sánchez, la socialista aragonesa, que fue voz de la candidatura de Susana Díaz en su derrota en las primarias de 2017, ha reiterado que no ha pedido "absolutamente nada".

Alegría no ha querido pronunciarse sobre quién la sustituirá en la portavocía del PSOE en el Consistorio zaragozano porque, según ha dicho, "no le corresponde". Solo ha recordado que su partido ganó la elecciones el 26-M y que el acuerdo entre PP, Cs y Vox le impidió gobernar. Al alcalde Jorge Azcón (PP) le ha agradecido que le haya deseado "toda la fortuna y toda la suerte". "Con eso me quedo", ha recalcado.

Aunque espera que su papel al frente de la delegación le permita "mejorar y establecer una vía de diálogo" entre los gobiernos autonómico y central, ha declinado desvelar si apoya la reclamación de Aragón del pago de los 80 millones del IVA de 2017. "Respeto las decisiones que autónomamente la Comunidad de Aragón quiera adoptar. No tengo nada más que decir", ha manifestado, después de aplaudir las medidas propuestas por la ministra María Jesús Montero en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera para intentar compensar a las autonomías.