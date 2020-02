Schindler ofrece 46 recolocaciones y alargar las salidas desde junio a noviembre

A cuentagotas. Así avanzan las negociaciones entre la dirección y el comité de empresa de Schindler. En lo fundamental que es reducir el número de despidos y conseguir que no se cierre toda la unidad productiva sino que parte se quede en Zaragoza, el diálogo sigue sin avances. Lo reconocía ayer, durante la protesta en plaza de España José Antonio Dieste, presidente del comité de empresa: "La situación está totalmente paralizada. No entendemos que este cierre sea posible" máxime, dijo, cuando "no solo afecta a los 119 trabajadores directos sino también a todas las empresas y servicios auxiliares, es decir, al tejido industrial de Zaragoza".

En la reunión que ha mantenido hoy la dirección de la compañía suiza con la representación de los trabajadores, les ha ofrecido 25 recolocaciones en las sucursales que Schindler tiene en toda España, 13 en Zaragoza tanto en mantenimiento como en informática y oficinas y otras 8 en la planta de Eslovaquia que es la que va a hacer el trabajo que dejará de hacer la factoría zaragozana, en total 46, según ha podido saber HERALDO. Además, la empresa en su intención de minimizar el impacto de este despido colectivo ha hablado de retrasar las salidas que se producirían, en lugar de en el mes de abril, como planteó en un principio la compañía, a partir del 30 de junio y hasta casi final de año.

Los despidos se realizarían así de manera progresiva: 45 de ellos el 30 de junio, 24 el 30 de julio, 10 el 30 de agosto, otros diez el 30 de septiembre y los restantes repartidos también entre final de octubre, noviembre y diciembre. Todo este calendario, pendiente todavía de cerrar ya que la negociación está en curso, pretendería acompasar los tiempos para que algunas personas afectadas por los despidos cumplieran la edad necesaria para cobrar el subsidio de desempleo y otras prestaciones que les permitieran que este ERE no rompiera tanto su vida laboral en la que los últimos años de cotización son claves.

En esta nueva reunión para negociar el ERE no hubo nada más que la empresa pusiera encima de la mesa y será el jueves cuando las partes vuelvan a reunirse. Eso sí la plantilla volverá a mostrar mañana su malestar con este ajuste que se va a llevar por delante 119 puestos de trabajo. Así, mañana, pararán 4 horas en turno de mañana y tarde y se concentrarán en la plaza de España de Zaragoza. También el jueves, día 13, será de paro parcial en esta empresa fabricante de ascensores y habrá una concentración de protesta ante el hotel Hiberus, de 9.30 a 14.30 ya que este es el escenario habitual de reuniones entre la dirección y el comité de Schindler.

La huelga ya será total los días 19 y 20 de febrero, miércoles y jueves de la semana próxima y el 19 habrá una manifestación que partirá a las 19 desde la plaza de España hasta la plaza del Pilar