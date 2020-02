"El Gobierno debe difundir la cultura de defensa y de la seguridad"

¿La sociedad española reconoce la misión y el papel de seguridad de las Fuerzas Armadas?

No. Creo que en España hay un profundo desconocimiento de los potenciales peligros a los que se enfrenta. Es muy importante que el Gobierno haga una difusión de cultura de defensa y de seguridad, que carecemos. Esto no es aterrorizar a la gente sino que sea consciente de los riesgos para la vida ordinaria y mantener el Estado de bienestar.

Acaba de retirarse de teniente general en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN. ¿Hace falta reforzar la seguridad europea?

La OTAN como organización de política de seguridad y defensa es la organización más exitosa en los últimos 70 años. Cayó el Muro y la OTAN se reinventó cambiando sus conceptos estratégicos, se abre a otros conflictos como misiones de imposición de la paz. Europa era un gigante económico, un enano político y un gusano militar, la definió un ministro belga. Ha mejorado la política, pero en defensa los países son reacios. Hace falta mejorar el concepto de la seguridad europea y decidir qué se quiere hacer.

¿Cómo combaten el yihadismo?

El yihadismo no es negociable ni lo es establecer un diálogo con un salafista. Su voluntad es imponerse por la fuerza a ti y no por la razón. O te esclaviza o te elimina. Ahora van a gran velocidad en la franja sahariana, entre Somalia y Nigeria, hacia el norte.

Usted fue miembro del servicio secreto del Ejército, ¿cómo frenó España el yihadismo después del 11-M en Madrid en 2004?

Desgraciadamente fue una concienciación salvaje, un aldabonazo para todos los españoles con el riesgo que existía y se materializó en un atentado brutal. Y se especializó a muchas personas en servicios de inteligencia...

La Fiscalía valora que España tiene un gran servicio secreto...

Es competente pero no hay que establecer un ranking. No se puede decir que no van a ocurrir atauqes porque después del 11-M ha habido atentados con otro formato, como el de en Las Ramblas, en Barcelona, y Cambrils. Menos ‘vistosos’, pero mortíferos.

El militar sale del Ejército al cumplir 45 años. ¿Son suficientes?

A los que se van con 45 años ya sabían que iban a marcharse, pero el proceso de desvinculación de las Fuerzas Armadas cada país lo resuelve a su manera. Francia los coloca en departamentos de su Administración y EE.UU. les paga muy bien y con su competencia profesional son muy atractivos para que los contraten las empresas. Las Fuerzas Armadas producen una formación de calidad durante un tiempo. La conciencia del problema debería estar más asumida y un esfuerzo global de la Administración del Estado para resolverlo.

La presencia de la mujer en el Ejército es un 12% y ya hay la primera general. ¿Es suficiente?

Habrá más generales en cinco años. Es imposible hacer ingeniería social y estamos por encima de la media de los países OTAN con la entrada de la mujer en el Ejército. Puede que aun no sea una profesión atractiva pero esto puede cambiar en una generación. En España, la mujer no tiene vetado ninguna función.

¿Ir al Polo Norte, Polo Sur y al Everest era alguna promesa?

Fue una magnífica oportunidad cuando era más joven. Estaba en la Escuela Militar de Montaña. Se inició un proceso de adquisición de experiencias. Fuimos con TVE con el programa ‘Al filo de imposible’ al Everest, luego a la Antártida y al Polo Norte.

Un militar nacido en Figueras (Gerona), ¿cómo ve el problema del independentismo catalán?

El centro de todas las relaciones es la interpretación del nacionalismo y eso ha desestabilizado familias. Es lamentable y la presión está generando una situación de hartazgo. Que se resuelva y de manera inteligente. Ortega y Gasset habló de la conllevanza. Que sea pronto, no deje a nadie a un lado y que no sea un pespunte.