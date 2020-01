PP, Vox y Cs insisten a Teruel Existe para que frustre la elección del líder socialista

Diputados y dirigentes nacionales, autonómicos y provinciales de PP, Vox y Ciudadanos endurecieron este domingo el tono con Teruel Existe e instaron a la agrupación de electores a cambiar su voto para frustrar la investidura de Pedro Sánchez. Tras el ‘no’ de Coalición Canaria, el candidato a la Presidencia del Gobierno podría salir elegido por solo un voto de diferencia, con 167 ‘síes’ y 165 ‘noes’. Esto ha llevado al centroderecha a reivindicar un cambio de postura, una actitud que la agrupación censuró a través de un comunicado en el que denunció "presiones antidemocráticas" y exigió "respeto" frente al "acoso" en redes sociales.

Los hubo, como el presidente de Vox, Santiago Abascal, o el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Daniel Pérez Calvo, que incluso plantearon concentraciones en la plaza del Torico para reclamar el ‘no’ a Sánchez. El diputado popular Eloy Suárez se preguntó tras la intervención a la portavoz de Bildu si los votantes de Teruel Existe estarían de acuerdo con sus palabras. "Estoy convencido de que los turolenses son gente noble y de que les duele todo esto", afirmó. A este respecto, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, admitió que esperaba la posición de Teruel Existe y lamentó las llamadas al boicot a la provincia.

En Vox, su líder nacional, Santiago Abascal, afirmó que si él fuera turolense "ya estaría acampando en la plaza del Ayuntamiento hasta que el señor Guitarte renunciase a traicionar a todos los españoles e hiciese que Teruel exista para España y no para someterse a los separatistas". También hizo alusión al debate de investidura el diputado de Vox por Zaragoza, Pedro Fernández.

"Cuando Sánchez incumpla su acuerdo, Teruel Existe será el partido más efímero y más dañino de la historia reciente, convirtiendo a los separatistas vascos y catalanes en los grandes ganadores de la investidura. Y Guitarte, el autor de esta tragicomedia", aseveró. A las críticas se unió el presidente provincial de la formación, Santiago Morón, quien aseguró que Tomás Guitarte "probablemente no es consciente de lo que está en juego". "Y si lo es, es un ignorante.Para ERC, Teruel no existe", dijo. En Ciudadanos, la diputada oscense Sara Giménez también mostró su sorpresa por el apoyo de Teruel Existe a un Ejecutivo con independentistas. "¿Sus votantes querrán un Gobierno con nacionalistas?", se preguntó.

En esta línea, el portavoz de la formación naranja en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, hizo suya una propuesta de la concejal de Economía en el Ayuntamiento de Zaragoza y aseguró que si los turolenses son capaces de abarrotar la plazadel Torico como otras veces al grito de ‘con mi voto no’ "el mejor regalo de Reyes será poder seguir diciendo España Existe".

Pero no todo fueron voces en contra. A favor de la agrupación de electores se pronunciaron voces como la del secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, que mandó un "abrazo solidario" a Teruel Existe ante "las amenazas de la ultraderecha". Por su parte, el portavoz de CHA en las Cortes, Joaquín Palacín, criticó que "lo que no se ha hecho nunca a otros territorios se hace ahora a Aragón". "Cuando Teruel reclama lo que es justo, la derecha y la ultraderecha piden que se le haga boicot. No podemos callar, es intolerable", dijo.

Guitarte también recibió apoyos de colectivos de la España Vaciada como Soria ¡Ya!, que calificó de "lamentables" los ataques que está recibiendo el parlamentario.

A las pintadas aparecidas en Cutanda, municipio natal de Guitarte, y en Navarrete –que ya están siendo investigadas y ayer pudieron ser limpiadas por las brigada municipal de Calamocha–, se ha unido en las últimas horas el envío masivo de correos electrónicos y de llamadas telefónicas.

Muchas gracias a @sanchezcastejon por reconocer el trabajo que está haciendo el @GobAragon frente al reto demográfico, especialmente en #Teruel, y afirmar que, desde el Gobierno de la Nación, va “a seguir esa senda” pic.twitter.com/5yMPyTrPcO — Javier Lambán (@JLambanM) January 5, 2020

Lambán agradece el gesto de Sánchez durante el debate

El presidente de Aragón, Javier Lambán, agradeció este domingo a Pedro Sánchez a través de su cuenta personal de Twitter el gesto que tuvo el pasado sábado durante el debate de investidura. En su réplica al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, el candidato a la Presidencia del Gobierno destacó el trabajo realizado por el Ejecutivo de Lambán para abrir escuelas rurales y centros de atención sanitaria, sobre todo en la provincia de Teruel, tras los cierres impulsados durante los cuatro años de Gobierno PP-PAR. «Muchas gracias a Pedro Sánchez por reconocer el trabajo que está haciendo el Gobierno de Aragón frente al reto demográfico, especialmente en Teruel, y afirmar que, desde el Gobierno de la nación, va a seguir esa senda», escribió en su perfil.

Estas son, por el momento, las únicas declaraciones que ha hecho el también secretario general del PSOE-Aragón, uno de los más críticos junto a su homólogo de Castilla-La Mancha, sobre el debate de investidura. En las últimas semanas, no obstante, sí dejó claro su rechazo al concurso de ERC, «indeseable para la gobernabilidad», y reclamó la abstención de Cs.