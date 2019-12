Los ayuntamientos aragoneses acumulan en los bancos 700 millones que no pueden gastar

3

Huesca

Utrillas considera "injusto" bloquear fondos con obras en espera

​"Es muy injusto que tengamos dinero en el banco y no podamos usarlo para obras necesarias". El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, se lamenta de que el Ayuntamiento haya acumulado en el banco un remanente de 1,6 millones de euros y no pueda utilizarlo para acometer proyectos importantes para esta localidad de 2.970 habitantes. Entre las mejoras que el Consistorio planea, destaca la renovación del tanatorio de la localidad, uno de los más antiguos de la provincia y que "presenta deficiencias". El Gobierno no lo considera una actuación financieramente sostenible y así no puede aprovechar el superávit de las cuentas municipales.

El abultado remanente se acumula con las bajas de las empresas que optan a los distintos concursos para adjudicar proyectos, un ahorro que se añade a la abultada cuenta bancaria municipal. Joaquín Moreno reclama una modificación legal que permita al Ayuntamiento reinvertir los superávit acumulados. "No queremos tener el dinero en los bancos, porque no podemos gastarlo", afirma Moreno.

El Ayuntamiento de Utrillas experimenta año tras año un superávit en las cuentas por encima de los 200.000 euros. El alcalde explica que una reciente modificación legal permite gastar este importe anual siempre que se destine a inversiones "financieramente sostenibles", un concepto limitado que excluye, por ejemplo, la remodelación de la anticuada sala de velatorios.

La bolsa acumulada en los bancos y que, de momento, está fuera del alcance del Ayuntamiento por las limitaciones de gasto establecidas por la legislación crece cada año. Joaquín Moreno explica que cuando llegó a la alcaldía hace cinco años el remanente ascendía a 850.000 euros, una cantidad que se ha duplicado en el último lustro.

Para Moreno, las limitaciones del Gobierno central al gasto de los ayuntamientos persiguen maquillar las cuentas del déficit público ante la Unión Europea. Añade que el Ejecutivo compensa con la austeridad de unos consistorios el excesivo endeudamiento de otros.

El alcalde de Utrillas considera que no tiene sentido que los bancos "sigan acumulando dinero" de los ayuntamientos a costa de dejar obras necesarias en el tintero. "No queremos tener el dinero en cuentas bancarias sino gastarlo en la medida precisa", dice.