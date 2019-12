"Quien ha matado no debería estar en política"

La conferencia que pronuncia en Zaragoza se llama ‘Saber que se puede’. ¿Siempre se puede?

Sí. Siempre. En cualquier situación. La adversidad viene para fortalecernos, para descubrir un nuevo yo más potente y seguro y para decirnos que no existe la derrota. Hay que afrontar todo con ánimo y cuanto más bravo esté el mar, mejor hay que nadar.

A veces da la sensación de que pasamos más tiempo agobiándonos por el problema que intentando solucionarlo.

Efectivamente. Es mucho peor el miedo a sufrir que el propio sufrimiento. Esa frase yo creo que lo engloba fenomenal. Por eso, hay que afrontar las cosas y tomar decisiones valientes. Muchas veces arriesgadas, pero siempre hacia adelante nunca hacia atrás.

Una de esas decisiones fue hacerse esquiadora.

Ha sido un aprendizaje para mi vida y sobre todo para no tener miedo. A mí lo que más me aterraba era esquiar y ahora surco todas las montañas que me propongo.

¿Cómo le ha ayudado la mente a conseguir sus metas?

Una mente fuerte y un espíritu fuerte es fundamental para no meterte en el papel de víctima porque entonces nunca puedes aprender a vivir con lo que te ha tocado.

Usted siempre ha defendido la idea del perdón. ¿Cuánto tiempo le costó perdonar después del atentado?

Yo tuve la suerte de que no dejé cabida al odio ni al resentimiento. Mi madre, lo primero que me dijo fue: «Hija, perdónales porque no saben lo que hacen». Desde ese momento perdoné porque eso te libera y no hacerlo te ata.

¿Qué es lo que más recuerda de ese momento?

De nuevo a mi madre. Me habló de que podemos sufrir toda una vida o que podemos pensar que una nueva empieza hoy. Le hice caso y pude transformar una realidad trágica en una vida muy aprovechada.

A pesar de ello, ¿qué siente cuando ve a Arnaldo Otegui como representante de un partido político?

Hace años que llevo viendo que Otegui tiene más voz que las víctimas del terrorismo. Me ha dolido mucho, pero lo he superado también. Si eso es lo que decide mi país lo tendré que aceptar, pero lógicamente no lo comparto. Quien ha matado no debería estar en política.

Recientemente, Cayetana Álvarez de Toledo señaló que la situación en Cataluña es peor que la que se sufrió cuando ETA mataba.

Para mí no hay nada peor que vivir en un país donde te maten. Lo que sí es cierto es que es una situación muy dolorosa para los catalanes que no quieren la independencia porque están viviendo una dictadura de los que sí la quieren.

Al hilo de todo esto, ¿debería enseñarse más en las escuelas la historia del terrorismo?

Sí, es muy importante para que no se repita. Si estamos aquí y tenemos la suerte de contarlo pues no nos callemos, que llevamos denunciando cualquier tipo de violencia para que no vuelva a pasar lo que pasó y sobre todo para que no se olvide lo inolvidable.

¿Tiene la sensación de que se ha intentado desde la política utilizar a las víctimas del terrorismo en busca de un beneficio propio?

Yo por eso no quiero entrar en política. Se nos ha querido posicionar y pienso que las víctimas nunca tendremos color político. Lo que queremos es que todos los partidos nos apoyen porque esto está por encima de la política. Es cuestión de derechos humanos.

¿Cuál es el principal mensaje que quiere transmitir cuando se dirige a un auditorio?

La vida no termina si tú no quieres y nadie tiene poder sobre ti como para amargarte la vida, aunque te quiten las piernas. El único responsable de tomar las riendas de tu vida eres tú independientemente de lo que te haya pasado o te hayan hecho. No eres una víctima, eres responsable de tu futuro.