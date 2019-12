CSIF, CGT, STEA y CC.OO. anuncian movilizaciones entre los docentes aragoneses

CSIF, CGT, STEA y CC.OO. han mostrado su "malestar" por la decisión de la DGA de retrasar la negociación para la reorganización del horario de los docentes aragoneses hasta el final de esta legislatura. "Es lo mismo que prometieron la legislatura pasada", han denunciado los cuatro sindicatos esta mañana en rueda de prensa. Como consecuencia de esto, han señalado que dan por rota la negociación y han anunciado una movilización el 17 de diciembre frente al Departamento de Educación, además de amenazar con una huelga en primavera "si no se recuperan las negociaciones de una forma honesta". "No hay mucho margen para hacer algo antes de vacaciones", ha precisado Tomás Sancho, representante de STEA Intersindical Aragón.

Los cuatro sindicatos han aseverado que en la mesa técnica del pasado 5 de diciembre la DGA les anunció que no se iba a negociar más este tema hasta el final de la presente legislatura por no haber presupuesto. "Nos sentimos engañados por Felipe Faci porque hace seis meses se firmó un acuerdo para que las plazas de Enseñanza Media tuvieran 19 horas lectivas para el curso 2019-2020 y ahora nos dicen que no es posible", ha afirmado José Manuel Agreda, representante de CGT Enseñanza Aragón. En la actualidad, como ha recordado Guillermo Herraiz, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Aragón, los docentes aragoneses tienen de media 37,5 horas de las que un total de entre 20 y 25 son lectivas y el resto se destinan a tutorías, preparación de clases o correcciones. Desde hace tiempo se negocia para rebajar las horas lectivas a 18 y a las 23 en Primaria.

"Nuestra prioridad es revertir los recortes que hubo en educación, pero las negociaciones están rotas", ha añadido Mónica de Cristobal, representante de CSIF Educación Aragón. Así, los sindicatos han estimado por sus reuniones con los distintos partidos que conforman el Gobierno que esto tiene un coste de 25-40 millones de euros. "Parece mucho, pero con unos presupuestos de 6.500 millones es asumible, lo que falta es voluntad política", han denunciado. "En Aragón los recortes llevan camino de alargarse una década si se retrasa la negociación dos años", ha precisado Agreda. Además, de Cristobal ha afirmado que comunidades como Navarra y País Vasco ya han aplicado esa reducción y tienen mejores resultados PISA. Esto, según los sindicatos se debe a mayor tiempo para atender los programas de innovación y poder prestar una atención más personalizada a los alumnos.