José Luis Soro: "Soy coherente. Siempre he defendido la renovación de cargos"

Acaba de comunicar en el Comité Nazional de CHA que no se presentará a la reelección para continuar como presidente. ¿Cuáles son los motivos?

Es una decisión que tomé hace cuatro años, cuando decidí presentarme a la reelección. En aquel momento tenía muy claro que un ciclo razonable para una presidencia eran ocho años. Siempre he defendido la renovación en los cargos y soy coherente. Por eso este sábado, cuando se ha tomado la decisión de convocar la asambleya, he pensado que era el momento de anunciar que no seguiré como presidente. Tenemos unos ciclos, y este ciclo al frente del partido termina ya. Es sanísimo. Lo más útil es dar paso a otra gente. Es una cuestión estrictamente orgánica.

Asumió la presidencia en 2012. ¿Cómo ha cambiado el partido desde entonces?

Lo que ha cambiado mucho es la política. Han sido unos años en los que el bipartidismo se ha transformado y los políticos han cambiado de forma radical. Antes duraban años y ahora meses; hay partidos que suben y bajan a un ritmo vertiginoso. Y han sido años con un cambio en la estructura política de Aragón y España, con la aparición de nuevos partidos que obligaban a CHA a encontrar su hueco para servir a la sociedad. Han sido años muy intensos que han coincidido con una crisis económica y social.

Y también con CHA formando parte del Gobierno de Aragón como socio del PSOE (2015-2019) y formando parte ahora de un cuatripartito...

Sí. Y con un cambio fundamental que es que por primera vez CHA está en el Gobierno de Aragón. La realidad se transforma desde el Gobierno y no desde la oposición. Aunque la oposición es clave para controlar al Gobierno,donde puedes llevar a cabo un proyecto político y desarrollar lo que llevamos tres décadas defendiendo es en el Gobierno.

¿Cuál ha sido el lado negativo de su mandato?

El mal resultado en las últimas elecciones municipales.Ese es el gran reto que tenemos. Para ser útiles a la sociedad hay que reforzar al partido en el territorio, en un momento en el que es muy difícil que la gente se acerque a la política porque está muy denostada y hay frustración y desconfianza. El reto que tenemos es reforzar el músculo en el territorio y nuestro peso en los ayuntamientos con la inestabilidad del Gobierno central y el problema de Cataluña. Por eso en este momento era bueno que hubiera gente nueva, y una renovación normal y natural.

¿Cómo se articulará el proceso para elegir a su sucesor?

En la asambleya elegiremos a la persona que ocupe la presidencia y a los miembros del Comité Nazional, que es el máximo órgano entre asambleas, y ese comité escogerá, entre sus miembros, a la ejecutiva. También elegiremos la malla de pleitos, que se encarga de la revisión de los estatutos y de la resolución de conflictos.

¿Renovarán, también, la ponencia política?

Tenemos que diseñar cuál es la estrategia de CHApara los próximos años. El partido ha cambiado muchísimo y es bueno parar a replantearse cuestiones como qué hacer para que CHA sea el referente del aragonesismo. Parece que en los congresos de los partidos solo se habla de puestos, y eso es importante, pero mucho más que esa parte política es vital el debate político y diseñar cuál será la estrategia en este escenario tan cambiante.

¿Se mantendrá en el puesto de consejero de Vertebración del Territorio de la DGA hasta el final del mandato?

Esto no tiene nada que ver. Seguiré como consejero haciendo mi trabajo, y por supuesto seguiré siendo militante de CHA. Hay partidos en los que está muy vinculado ser el número uno en lo institucional y en lo orgánico, pero en CHA no tiene por qué ser así. No cambia nada más que dar paso a quien decida la asambleya que tiene que sustituirme.

¿Algún militante de CHA ha confirmado ya su intención de optar a la presidencia?

Todavía no se han determinado ni los plazos. De momento no hay ningún candidato. La asambleya está formada por delegados que se eligen en las comarca y por los miembros natos, entre los que figura el presidente, los miembros del Comité Nazional y la malla de pleitos y una representación de nuestras juventudes.

Unos 300 delegados de CHA elegirán al nuevo presidente del partido en febrero

La XI Asambleya Nazional de Chunta Aragonesista, que se celebrará los días 8 y 9 de febrero en Huesca, escogerá al nuevo presidente del partido y su equipo, y a los miembros del Comité Nazional y la malla de pleitos, un órgano para resolver los conflictos de carácter orgánico. Así se decidió ayer durante la celebración de un Comité Nazional de CHA en el que el actual presidente del partido, José Luis Soro, que accedió al cargo en 2012, anunció que no optará a la reelección. La XI Asambleya Nazional, que estará formada por unos 300 delegados que se sumarán a los miembros natos, deberá ratificar, también, la ponencia política de CHA.