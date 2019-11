Lambán considera prioridad nacional la defensa de los no independentistas en Cataluña

El presidente aragonés, Javier Lambán, considera que la defensa de los cientos de miles de ciudadanos de Cataluña "excluidos del espacio público" por no defender los postulados independentistas debería ser la "primera preocupación" del Gobierno de España.

Lambán ha elevado este sábado el tono al plantear que esta cuestión debería ponerse igualmente "en el centro del debate y de las preocupaciones de los españoles", ya que los gobernantes catalanes, a los que ha tildado de "irresponsables y supremacistas", están utilizando las instituciones para "segregar" a la población entre "adictos y no adictos" a la causa del separatismo. "El primer derecho de cualquier ciudadano es formar parte del espacio público", ha concluido.

Tras clausurar en Zaragoza la asamblea general de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), el presidente no ha rehuido, a preguntas de los periodistas, la cuestión de la dependencia de los votos de los independentistas para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Así, ha aseverado que los socialistas, incluido el presidente en funciones, "jamás" admitirán "privilegios, tratos de favor y rupturas en el trato territorial entre unas comunidades y otras" con el objetivo de gobernar.

Lambán se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el Gobierno de Pedro Sánchez "se atendrá rigurosamente a la Constitución" y no se extralimitarará "ni un milímetro" en su cumplimiento, un mensaje en el que viene insistiendo el propio líder socialista. "No habrá acción de gobierno que no esté inspirada por el espíritu y la letra de la Constitución", ha dicho antes de hilar la unidad de España que propugna la Carta Magna con la "igualdad de derechos de todos los españoles, vivan donde vivan".