Quejas de los interinos por la decisión de la DGA de repetir oposiciones en Inglés y Física

Los profesores de Inglés y Física y Química han decidido movilizarse tras conocer que ambas especialidades volverán a sacarse a oposición el próximo año. Un acuerdo de última hora entre la Administración y los sindicatos firmantes derivó en que ambas especialidades se incorporaran en el listado hecho público tras la mesa sectorial de la pasada semana. "Hemos realizado dos grupos de Whatsapp: uno para los interinos de Inglés y otro para los de Física y Química. De este modo nos estamos organizando para recoger firmas y presentar a la DGA un escrito en el que pediremos el traslado de ambas especialidades a la convocatoria de 2022", explica María (nombre ficticio), una de las profesoras afectadas.

Según recalca, al no haber previsión de que se convocaran estas especialidades, muchos docentes decidieron apuntarse a cursos formativos o eligieron una vacante de jornada completa en el inicio de curso. Una apuesta que, según especifica, no habrían hecho si en algún momento los sindicatos o la DGA hubieran insinuado que tenían previsto convocar estas especialidades para 2020. "No se puede compaginar las oposiciones con el estudio de una nueva carrera o la formación en idiomas. Todo ello unido a un empleo a jornada completa y la vida familiar", subraya. A pesar del elevado número de interesados que nutren ambas propuestas, también hay algunos interinos, especialmente los más jóvenes, que han acogido la noticia con agrado; puesto que supone una oportunidad más para tener un empleo fijo en la Administración aragonesa.

Además, hay otras cuatro especialidades que ya se sacaron a concurso-oposición en 2018 y que repetirán el próximo año: Mecanizado y mantenimiento de máquinas, Sistemas y aplicaciones informáticas, Informática y Matemáticas. El elevado número de suspensos que se registró en aquella convocatoria supuso que todas ellas se quedaran con alguna vacante sin cubrir, lo que ha provocado muchos problemas para sustituir al profesorado enfermo o jubilado.

Aragón ha sido la primera Comunidad que ha anunciado las especialidades educativas que convocarán para el próximo año. En otros territorios se conoce el cuerpo (Infantil, Primaria, Secundaria o FP), pero no las asignaturas concretas. Aún así, los interinos afectados subrayan que lo más efectivo sería conocer estos datos antes de que empezara el curso.

Música, sin convocar

Otra de las especialidades que ha suscitado descontento entre los interinos ha sido Música que, a pesar de las previsiones, finalmente no se ha añadido a la convocatoria. Esta materia lleva sin sacarse en un proceso selectivo público desde hace más de una década y ahora los interesados deberán esperar, al menos, dos años más. En esta situación se encuentran otras especialidades, con una menor demanda, y que llevan varios años sin sacar plazas.

CSIF y UGT, este último tras la inclusión de Inglés y Física y Química, firmaron el acuerdo. El resto de representantes de los profesores decidieron no sumarse. CGT se negó a firmar por la falta de avances en cuanto a la reducción de la jornada lectiva docente. Por su parte, CC. OO. se abstuvo por la dificultad de convocar las más de 350 plazas a las que la DGA se había comprometido y otras tantas que deben incluirse por jubilaciones. STEA tampoco lo apoyó porque no se ha tenido en cuenta el efecto llamada. De momento, se desconoce el volumen de plazas que se convocarán y la prueba se realizará, como viene siendo habitual, en junio.

Por otro lado, debido a los problemas para poder encontrar profesores de Matemáticas, la DGA ha ampliado la lista de espera. Los interesados deberán cumplimentar la solicitud a través de la página web del departamento antes de las 23.59 del 27 de octubre. La prueba se llevará a cabo al día siguiente en el IES Segundo de Chomón (Teruel).

Por el mismo motivo también se han ampliado las listas de Mecanizado y mantenimiento de máquinas, cuyo plazo para apuntarse finalizará el jueves 31. La prueba tendrá lugar el 4 de noviembre a las 17.00 en el CPIFP Corona de Aragón (Zaragoza).

Actualmente también está abierto el plazo para ampliar la lista de espera de Fundamentos de Composición, correspondiente el cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. El periodo para inscribirse termina el martes 29 de octubre y al día siguiente en Huesca se realizará el examen.