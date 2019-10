Setenta empresas y varias administraciones respaldan el calendario Down Huesca 2020

Una multitud de público arropó este viernes por la tarde en el Hotel Ciudad de Binéfar la presentación del calendario solidario de la asociación Down Huesca 2020, y que contó la meteoróloga de TVE, la montisonense Silvia Laplana, como madrina del acto.

El calendario solidario, el noveno que edita Down Huesca, tiene como motivo central la localidad mediocinqueña de Fonz, donde la asociación construye desde hace años su anhelado proyecto de inclusión social, el albergue y escuela de vida independiente La Sabina. Precisamente los fondos de este calendario, en versión de pared y de sobremesa que se puede adquirir a 5 euros (se han impreso 2.700), irán destinados para financiar esta obra, que se espera sea una realidad entre 2020 o primavera de 2021, según las previsiones de la asociación. El calendario está a la venta en las sedes de la asociación en Huesca, Sabiñánigo, Fraga, Barbastro, Monzón y Binéfar, así como en las comercios que tradicionalmente colaboran con Down Huesca.

Un total de setenta empresas de la provincia de Huesca han colaborado en la edición de este calendario, impreso en Moisés Artes Gráficas, así como los ayuntamientos de Binéfar, Fonz, Barbastro, Monzón, Tamarite de Litera, Binaced y las comarcas de Cinca Medio, Somontano y La Litera. Los fotógrafos Javier Blasco y Javier Broto han sido los autores de realizar las fotografías en varios escenarios de la villa renacentista, reflejando todo su monumental patrimonio arquitectónico como la iglesia de la Asunción, la plaza Mayor, declarada monumento histórico artístico, sus palacios, la fuente de Seis Caños y el recorrido subterráneo de la Fuente D’ Abaix y por supuesto el albergue La Sabina. Los jóvenes usuarios de Down Huesca aparecen con herramientas de trabajo, picos, palas, capazos, paletas, cascos, batas, … Una metáfora de que estos jóvenes con discapacidad intelectual están construyendo en Fonz su proyecto de vida y de inclusión social.

La madrina del acto, Silvia Laplana, ya tuvo contacto con Down Huesca en el calendario de 2013 en el que la asociación eligió para ilustrar cada mes a rostros famosos de la provincia de Huesca. Laplana destacó el trabajo que realiza la asociación y el carácter de sus usuarios: “Son gente encantadora, muy cariñosa. Mucha gente debería de ser como ellos, así de amables, y a la sociedad en general nos iría mejor. Se merecen todo el apoyo y ojalá la gente compre muchos calendario. Es un buen regalo para Navidad”.

Un pueblo inclusivo

El vicepresidente de Down Huesca, Máximo López, destacaba que este calendario quiere ser un homenaje a Fonz “por la implicación que encontramos en este pueblo y su ayuntamiento desde que construimos el albergue. Decidimos que había que devolver algo a Fonz, que es un pueblo muy fotografiable por su belleza y patrimonio. Llevamos muy dentro a Fonz, es nuestra segunda casa”.

El alcalde de Fonz, Toño Ferrer, destaca la “sensibilidad” de la administración local con la asociación Down “y todas las asociaciones que nos lo piden”. El alcalde considera que el proyecto de Down Huesca en el municipio renacentista “debe de ser un complementario. El albergue tiene que dar vida a Fonz y Fonz al albergue. Estamos con proyectos muy importantes como la residencia comarcal, el albergue, el arreglo de la carretera que en breve verá la luz, proyectos medioambientales y de desarrollo, todo debe contribuir a no perder población y que Fonz sea el municipio que fue en su día”.