Pedro Sánchez: "Ahora mismo la unidad en el PSOE es total. Es una piña detrás de su Gobierno"

El PSOE mantiene a sus candidatos por Aragón a pesar de las dudas que expresó Javier Lambán sobre Susana Sumelzo, cabeza de lista por Zaragoza.

En este tipo de cosas los partidos tienen sus vicisitudes orgánicas. Creo que Susana (Sumelzo) es una persona de confianza, forma parte de mi Comisión Ejecutiva Federal, está haciendo un trabajo muy bueno en el ámbito de la política municipal y va a ser, lógicamente, la cabeza de lista.

Hace unas semanas Lambán exigió unidad al PSOE aragonés con serias advertencias a Huesca. ¿Se plantean en Ferraz dar un toque de atención a los barones díscolos, si es que los hay?

Yo creo que ahora mismo la unidad en el PSOE es total. Ha habido momentos en el pasado en los que el PSOE no ha dado una imagen de unidad, ha habido fragmentación, división… Pero ahora mismo el PSOE es una piña detrás de la Comisión Ejecutiva Federal y de su Gobierno, y yo apoyo a todos los presidentes autonómicos, y lo he dicho públicamente, me alegro de que tengamos incluso más.

Teruel Existe se presenta a las elecciones por su hartazgo ante la falta de atención del Gobierno. ¿Cree que tiene sentido que una plataforma ciudadana opte al Congreso y al Senado?

No tengo nada que objetar. Estamos en un país libre, democrático, cada cual es libre de hacer lo que considere. Lo que yo creo es que hay que decir a los turolenses que necesitamos un Gobierno, no fragmentar aún más el voto. Este Ejecutivo ha demostrado que quiere resolver muchas de las demandas que considera legítimas en Teruel, hemos trabajado por incorporar en la red transeuropea el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Por ahora estamos haciendo los deberes.

Ese bloqueo institucional ha afectado a la firma del convenio de transición energética. En junio de 2020 cerrará la térmica de Andorra y dejara en la calle a cientos de trabajadores. ¿Hay tiempo para una transición justa?

Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Lo que no pueden hacer las instituciones es engañar a la ciudadanía. Y no lo digo por el ámbito regulatorio, sino porque el propio sector privado, ya sea el financiero o las empresas energéticas, está descontando ya este tipo de producción energética y virando hacia las energías limpias. Lo que tiene que hacer un Gobierno es planificar, prevenir, y este es un Ejecutivo que está comprometido con una transición ecológica justa. Nosotros a Andorra le vamos a dar todas las oportunidades en un sector que es muy competitivo como es el de las energías limpias.

¿Pero se podrá firmar este convenio de transición justa antes de que finalice el año?

Lo que vamos a hacer es asegurar y garantizar los recursos económicos para que no haya damnificados en las Cuencas Mineras y, en cuanto estemos en plenas capacidades, vamos a trabajar por dar oportunidades a las gentes que viven en Andorra.

El propio PSOE aragonés criticó a la ministra_de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por el diésel, la térmica, la caza…

Tampoco la ministra dijo nada sobre la caza... Habló de su visión personal, pero no de la del Gobierno. Yo entiendo que los gobiernos autonómicos tienen una presión muy importante de las comarcas afectadas por esta transición. Creo que el Gobierno no puede mirar a otro lado ni dar la espalda a estas justas demandas. Pero la acción de todo gobierno es la de poner la mirada en un horizonte de medio plazo, ser consciente de por dónde van las empresas, y generar alternativas. Y es lo que estamos haciendo. Si nosotros no diéramos certidumbre a los inversores, le garantizo que no invertirían aquí.

Lambán se ha sumado a PP y Cs para exigir que se paguen ya las entregas a cuentas, que en Aragón rondan los 400 millones.

Me parece el colmo de la hipocresía lo que hace PP y Cs. En 2016 fue Cristóbal Montoro (PP) quien dijo que un gobierno en funciones no podía actualizarlas. Aún así, este Gobierno va a estudiar la posibilidad de actualizar las entregas a cuenta antes del 10N.

¿Atenderá la reivindicación de las Cortes para modificar la financiación autonómica?

Será uno de los grandes debates en la próxima legislatura.

Pero será difícil contentar a la España vaciada y a la costera ...

Sin duda, pero eso es la política.