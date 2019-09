"Es una década perdida para los servicios públicos entre recortes en personal y elección tras elección"

"Este año está perdido y prácticamente se irá todo 2020". Francisco José González, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras (CC. OO.) en la DGA, advierte de que "toda la maquinaria administrativa se queda a la espera de ver qué pasa" en una situación de bloqueo político que ha abocado al país a unas nuevas elecciones.

Y mientras, el tiempo pasa. Solo la Administración autonómica cuenta con más de 50.000 empleados públicos (2.500 más si se añaden empresas y entidades) que, casi con toda probabilidad, llegarán a enero sin la anunciada subida salarial de al menos el 2%. Pese a haber un pacto firmado, ha de aprobarlo el Ejecutivo. "Hay incertidumbre de si volverá a hacerlo igual o se congelará el acuerdo que depende del Gobierno", adelanta. Añade, además, que ha habido "seis reducciones y congelaciones en los últimos diez años".

Más allá de los sueldos, que preocupan desde hace tiempo, está la inquietud respecto al capítulo de personal: "Las plantillas de todos los servicios públicos (Educación, Sanidad, Servicios Sociales...) son las mismas que desde los recortes que llegaron con la crisis". Por la falta de reposición se ajustaron a la "mínima expresión" y "ahora no se pueden tocar". "Es la misma estructura de personal que los años de la crisis porque no nos dejan recuperarnos", señala.

Para González, no es solo un problema de estar sin gobierno durante unos meses, sino que las consecuencias llegan mucho más lejos: "Es una década perdida para los servicios públicos, entre recortes y elección tras elección". "Es mucho más grave que el hecho de que los políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo", afirma. "El problema real es que las plantillas se han adelgazado tanto que son parones ya de muchos meses. Vamos a estar todo 2019 sin presupuestos y los generales no se aprobarán, con suerte, hasta junio del año que viene". El representante sindical de CC. OO. recuerda que el gasto de personal supone el 40% de las cuentas de Aragón y "falta dinero para pagar un mes de salario".