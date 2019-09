Archivada la investigación de la Universidad Rey Juan Carlos sobre el título de Derecho de Beamonte

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha decidido archivar la investigación sobre el expediente académico de la licenciatura de Derecho del líder del PP-Aragón, Luis María Beamonte, al no encontrar indicios "comprobables" de irregularidades. La polémica surgió el pasado mes de mayo, un día después del inicio de la campaña electoral de las autonómicas y municipales. Cuatro meses después, tras conocer que la URJC cierra el caso, Beamonte declaró que "siempre dijo que estaba tranquilo", y aseguró que dio "todas las explicaciones sin dudarlo desde el principio".

Sí había ocultado el líder regional del PP unos meses antes a HERALDO que había obtenido la licenciatura en Derecho por el centro madrileño, 35 años después de iniciar la carrera en Zaragoza, porque, según dijo en ese momento, "no estaba en posesión del título". Esta misma universidad se había visto involucrada en los escándalos de los másteres de Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Carmen Montón.

Al parecer, no se llegó a informar al líder del PP de manera oficial ni de la apertura de una investigación ni de que ahora se ha archivado. De hecho, fue el diario 'El País', en su edición digital de este viernes, el que publicó que la causa estaba archivada porque no se hallaron "indicios comprobables" pues "administrativamente" todo es correcto. Con ello, no hay posibles delitos que obliguen a trasladar el caso a la Fiscalía.

Fuente oficiales de la URJC confirmaron a HERALDO en mayo de este año que se iban a revisar "las firmas de las convalidaciones, los tiempos, registros...", si bien aclararon que, al menos en aquel momento, "no se estaba llamando a ningún responsable".

La polémica por la licenciatura de Derecho saltó a la opinión pública el día después de la visita del líder popular Pablo Casado a la capital aragonesa para arropar a los candidatos a la Presidencia de Aragón, el propio Beamonte, y la Alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón. Fue un acto público en el Balcón de San Lázaro, al que asistió la plana mayor de los populares aragoneses y figuras de relevancia nacional, como Dolors Montserrat y Miguel Arias Cañete. Al día siguiente, el presidente del PP-Aragón comparecía de urgencia para negar que le hubieran brindado un trato de favor en la URJC y para ratificar que no iba a renunciar a su candidatura a la DGA. Pero la polémica sobre el título se mantuvo toda la campaña, e incluso algún partido la utilizó para desgastar a los populares.

La información sobre el archivo de la investigación coincidió, ayer, con la inauguración de la XI Escuela de Verano Antonio Torres, a la que asistió por la mañana Ana Beltrán, vicesecretaria general del partido.