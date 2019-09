Buscan a un zaragozano de 64 años desaparecido desde el día 8 en el Pirineo

La Policía Nacional y la Guardia Civil buscan a Raúl Llorente, un vecino de Zaragoza de 64 años que se encuentra desaparecido desde el día 8, cuando avisó a sus familiares de que se iba a pasar unos días al Pirineo, sin especificar nada más.

Su familia, al no tener noticias de él una semana después, decidió presentar el domingo una denuncia de desaparición en la Policía Nacional.

Según ha explicado su hermana, Ascensión, se marchó con su coche, un Land Rover Freelander de color tostado y con matrícula 5503BJN. “Me dijo que me llamaría cuando bajara pero no lo hizo y su móvil lleva varios días apagado”, afirma.

Asegura que su hermano es un gran aficionado a la montaña, donde acude fervientemente a cazar y andar. Suele dormir en una tienda de campaña que lleva siempre con él y va bien preparado.

Al parecer, había ido en varias ocasiones a Ordesa. Ahora todos los esfuerzos se centran en intentar localizar su coche para poder acotar la zona de búsqueda.

Cualquier información se puede comunicar a la Policía Nacional o la Guardia Civil.