Tía Pilarín: la ilustración zaragozana que representa a "esa tía que todos tenemos"

Puede ser una tía, una abuela, una madre o una amiga de la familia, pero casi cualquiera puede encontrar similitudes entre la Tía Pilarín y alguien conocido, ya sea por su pícaro sentido del humor haciendo gala de sus raíces aragonesas o por las situaciones en las que se ve envuelta, siempre ambientadas en territorio maño.

NOTICIAS RELACIONADAS El artista que te explica tu mundo con personajes de Disney

Que Tía Pilarín sea aragonesa no es una casualidad. Su creador, Juan Moneo, es un joven periodista con el corazón dividido entre sus raíces, Zaragoza y La Almunia de Doña Godina, que fusionó en este proyecto todas sus pasiones: la comunicación, las redes sociales y la ilustración. "Desde pequeño me había gustado dibujar, aunque es una faceta que tenía un poco olvidada", recuerda. "Definí a Tía Pilarín tras hacer un análisis para ver como era este mundillo de los personajes transmedia. Descubrí que eran casi todo mujeres y me dije: voy a hacer un hombre. Pero luego, hablándolo con mi entorno me dí cuenta de que realmente lo que querían era una mujer. Y la idea de una mujer mayor era bastante adecuada para lo que yo quería hacer, porque tienen esa frescura que consigue captar y atraer a mucha gente y porque hacía falta. Hemos visto ejemplos de como señoras de esta edad con esta personalidad han triunfado en otros medios. En el cine, por ejemplo, Julita, 'Muchos hijos, un mono y un castillo', Carmina, en 'Carmina y amén' y en series como 'Paquita Salas'. Son referencias de cómo esas mujeres frescas, con una personalidad arrolladora, sin artificios y un tanto 'show women', se convierten en estrellas. Ese tipo de personajes gustan, y creo que en las redes sociales no se había cubierto ese nicho. Además, a la Tía Pilarín la puedes identificar con tu madre, tu tía, tu abuela e incluso contigo mismo. Tiene salidas que nos resultan entrañables y enseguida crean esa relación de cercanía entre el público y el personaje", explica.

La señora llegó a Instagram hace cinco meses y, según su autor, tendrá 55 años para siempre, "como los Simpson", bromea. "Es una edad perfecta: tiene la juventud para hacer cosas de jóvenes y es suficientemente mayor para hacer cosas de mayores". Le gusta definirla así: "tu tía y la de todos", confiesa. "Es un personaje en el que identificarte, con una personalidad arrolladora, fresca, en la que se reconoce esa verdad que tanto atrae al público y tiene un humor y una forma de ser sin artificios. Es pura. Y esa pureza es la que te conquista". De hecho, una de sus viñetas, conquistó a la actriz, presentadora y cantante Ana Obregón, que contestó con un comentario:

Estereotipos contra estereotipos

Tía Pilarín es sinónimo de humor. "Ella lo utiliza para todo", resume Moneo. Sin embargo, para el periodista "la iconografía y el imaginario del aragonés gracioso responde a un hombre con un humor muy socarrón y esta es una mujer que se contrapone a esa figura siempre masculina y tiene un humor más inteligente. El objetivo es acabar con ese estereotipo de que los maños somos unos cabezones y unos catetos".

Pero más allá del humor, su objetivo es "crear un medio de difusión y darle la forma de un personaje", revela Moneo. "Ahora estoy intentando crear comunidad a través del humor y, cuando sea mas grande, querría crear contenido, recomendaciones, entrevistas e, incluso, si funciona, quizá hasta un libro, siempre asociado a Aragón, que es lo que representa la Tía Pilarín, porque siempre he creído que, en concreto los jóvenes aragoneses, siempre han tenido cierto rechazo a lo propio. En Aragón hay tesoros, pero no sabemos valorarlo y desconocemos muchos de ellos. A través de ella quiero poner en valor nuestra tierra".

Inspiración familiar

Además de estos objetivos, Pilarín nace de un entorno muy familiar: "es una fusión como la de las supernenas: un poquito de mi abuela, un poquito de mi madre y mucho de mi tía, es un homenaje a ella. Y también tiene mucho de mí, porque aunque seamos jóvenes, todos llevamos a una señora mayor dentro, y ahí esta la gracia. Incluso los jóvenes, millennials, modernos… tenemos un alma costumbrista que quiere salir", asegura.

Así es la Tía Pilarín... y su siguiente generación

"Estudió magisterio en su día y se fue a su pueblo, La Almunia de Doña Godina, a dar clases. Ahora ha decidido dar un cambio a su vida y va a clase de la Universidad con sus tres sobrinos a los que presentaré muy pronto, aunque ya se pueden saber sus nombres: Tina, Paco Pinceles y Ñ, una versión millennial de Agustina de Aragón, que será tuitera, Francisco de Goya, que será instagrammer y Buñuel, que será YouTuber. Viven con ella en el piso y van a clase con ella", introduce Moneo, y resalta con humor: "Siempre le ha dicho todo el mundo que es muy graciosa, así que decidió seguir los consejos de su entorno y lanzarse a la aventura de hacerse 'instagrammer'. No sabemos si lo va a conseguir, no se aclara muy bien con las nuevas tecnologías, a los emails les sigue llamando emilios, pero ella lo intenta, y estaría encantada de colaborar con cualquier entidad".