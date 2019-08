Beamonte insta al cuatripartito a trabajar en las cuentas y no en "colocar a los suyos"

"Una vez se ha conformado el Gobierno, los problemas de la izquierda ya están resueltos, aunque los de los aragoneses no les corren tanta prisa". No dio tregua este jueves el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, al cuatripartito (PSOE, Podemos-Equo, PAR y CHA) al que, quince días después de tomar posesión, instó a trabajar en las cuentas de 2020 en lugar de estar preocupados por "cómo colocan a los suyos".

Los 40 barracones con los que arrancará el próximo curso, las carencias en la asistencia sanitaria en el medio rural y los retrasos en la concesión de subvenciones fueron los argumentos sobre los que articuló un duro discurso con el que buscaba dejar claro que, en su opinión, "no es que el nuevo gobierno se lo haya tomado con muchas ganas".

Beamonte denunció que, a pesar de que el presidente de Aragón, Javier Lambán, fijó como prioridad del nuevo gobierno la elaboración del presupuesto de 2020, Hacienda aún no ha dictado a las consejerías las instrucciones para su elaboración. Y la situación se dilatará más de lo esperado pues desde la consejería de Carlos Pérez Anadón reconocieron que el cambio de estructura orgánica del nuevo Ejecutivo dificulta su elaboración. De hecho, aseguraron que los técnicos trabajan "a contrarreloj" para ajustar el sistema, en una tarea con "complicaciones técnicas importantes". Cuando esté modificado, se dictará la orden que recogerá las instrucciones para los departamentos y arrancará de verdad la compleja tramitación del presupuesto.

También criticó el PP los "225 millones de euros de inejecución" con los que se cerró el presupuesto en 2018. Y Beamonte culpó a Lambán de la actual prórroga presupuestaria por no sentarse con sus socios (Podemos e IU) para elaborar un borrador por "una estrategia partidista".

Para demostrar que los populares sí están trabajando, dio a conocer la asignación de áreas de trabajo de sus diputados. Mar Vaquero estará en la comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario; Javier Campoy, en Economía y Empleo; Carmen Susín, en Hacienda; Marian Orós, en Ciudadanía; Pilar Gayán, en Innovación; Pilar Cortés, en Educación y Ramón Celma, en Agricultura.

Cargó Beamonte, además, contra la parálisis política a nivel nacional. "El Gobierno está más interesado en llevarnos a unas nuevas elecciones que en gobernar", denunció; y recordó que eso impide el adelanto a las comunidades de las partidas correspondientes a las previsiones de la recaudación de impuestos.

El PSOE rechaza las críticas

El portavoz del PSOE en las Cortes, Vicente Guillén, quiso restar importancia a las críticas del líder del PP en Aragón y aseguró que "si hay algo que les interesa a los aragoneses es que la Comunidad está funcionando". También rechazó la alarma que el PP "quiere expandir" sobre los servicios sanitarios en el medio rural. "Yo no la he percibido en Teruel", advirtió el exconsejero de Presidencia, que recalcó que "las cosas funcionan con normalidad y los aragoneses no piensan lo que les transmite el PP".