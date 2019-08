Educación rechaza dedicar a otras tareas a los docentes de Religión para completar sus horarios

La DGA dará una de cal y otra de arena a los profesores de Religión de la Comunidad, que están inquietos por los efectos que tendrá sobre sus contratos la reducción del tiempo que se dedicará semanalmente a esta asignatura a partir del curso próximo en infantil y primaria.

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón rechaza de plano encomendar a estos docentes tareas diferentes a la de dar clase de Religión para complementar sus actuales horarios, tal y como demandaban los profesores y sus representantes sindicales. Sin embargo, se compromete a aumentar el número de grupos de alumnos, evitando agrupamientos y rebajando, por tanto, las ratios de estudiantes por grupo.

Así lo ha avanzado el nuevo consejero de Educación, Felipe Faci, que en una entrevista con este periódico ha recordado que el Departamento no puede reconocer a los profesores de Religión otras horas que no sean las dedicadas a impartir esta materia. "La carga lectiva que tiene el docente de Religión –apuntó– es para impartir Religión. Nos piden que se la ampliemos con otras tareas, pero eso entra en colisión con nuestro sistema de provisión de puestos de trabajo".

Más desdobles y menos ratios

Faci señaló que se generaría malestar entre el resto de docentes porque los "profesores, bien funcionarios de carrera o interinos que están en una lista de trabajo, nos recordarían que el procedimiento de acceso a la función docente se hace a través del sistema que está reglado, no de los acuerdos con la Santa Sede. De hecho, ya hay un porcentaje de profesores de Religión que están apuntados en las listas de interinos". No obstante, el consejero aseguró que se intentará "conciliar todos los intereses para que no haya una gran afección sobre los actuales profesores de Religión. Pero lo que nos plantean los sindicatos –reiteró– no podemos hacerlo".

Como medida para evitar en lo posible el perjuicio, avanzó que se había hecho "un gran esfuerzo para que haya un 20% más de grupos que el año pasado, evitando agrupamientos y porque hay más centros educativos".

"Hemos hecho todo lo posible para que la afección sea mínima –afirmó–, aumentando los grupos, flexibilizándolos, para que en vez de hacer agrupamientos de alumnos, que era lo lógico y normal, no se produzcan y haya desdobles".