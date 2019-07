La Generalitat repite la maniobra de Sijena y presenta ahora documentos en un nuevo intento de dilatar el juicio de los bienes

La Generalitat de Cataluña ha vuelto a poner otro obstáculo judicial para dilatar el proceso judicial de la devolución de los 111 bienes de arte sacro, propiedad de las parroquias altoaragonesas y que se encuentran en depósito en el Museo de Lérida. Un mes y medio después de la celebración del juicio por la vía civil en el Juzgado número 1 de Barbastro, que tuvo lugar el 16 y 17 de mayo, la Generalitat ha presentado este martes por la mañana seis documentos que considera que no se han tenido en cuenta en el proceso ya que los abogados del Gobierno catalán no se presentaron en su día como parte demandada.

Cabe apuntar que el Obispado de Barbastro – Monzón demandó a su homólogo de Lérida y al Consorcio Museístico, donde se encuentran las piezas reclamadas, y que en este proceso participa el Gobierno de Aragón como parte coadyuvante. La Generalitat no compareció en un primer momento pero lo solicitó más tarde, cuando ya se le había pasado el plazo para ser parte coadyuvante. Su petición de formar parte de este proceso se vasa en que es la Consejería de Cultura catalana quien preside el Consorcio Museístico (ente que aglutina al Ayuntamiento de Lérida, Diputación Provincial, Comarca y Obispado).

La petición de ser parte en este juicio fue presentada por los abogados de la Generalitat en vísperas del proceso que se encuentra ya visto para sentencia. Una vez finalizado éste, el juez les autoriza a ser parte coadyuvante, como también lo es el Gobierno de Aragón, pero no parte principal. La legislación les permite presentar alegaciones pero no documentación ni pruebas periciales, circunstancia que han hecho esta mañana con la presentación de seis documentos en los que en suma recalcan que según la resolución de la consejera de Cultura Caterina Mieras los bienes reclamados por la diócesis de Barbastro – Monzón están protegidos por la ley de patrimonio cultural de Cataluña y por lo tanto, aunque se reconozca su propiedad aragonesa, no podrían ser retirados del Museo Comarcal y Diocesano de Lérida. Del mismo modo, y en virtud a la resolución Mieras, los letrados de la Generalitat consideran que este juicio no debe celebrarse ya que la medida adoptada no tendría validez al no poder mover las piezas protegidas por patrimonio de Cataluña.

Cabe recordar que una táctica similar se empleó en el juicio por los bienes del real monasterio de Villanueva de Sijena. En dicho juicio, la juez de la Audiencia Provincial declinó esa documentación y mandó a la Guardia Civil al Museo de Lérida para reponer los 44 bienes a su lugar de origen.

El juez del Juzgado número 1 de Barbastro, Carlos Lobón, ha otorgado cinco días a la parte demandante, el obispado de Barbastro – Monzón, para que puedan realizar alegaciones a esta solicitud de que se tenga en cuenta dicha documentación.

La respuesta del equipo de letrados que encabeza Joaquín Guerrero y que incluye también a Jorge Español, así como al abogado del Gobierno Aragón Alberto Gimeno, no se ha hecho esperar. Los letrados aragoneses piden al juez que no se acepte dicha documentación ya que está presentada fuera de plazo y además existe jurisprudencia como la citada resolución del caso de Sijena en la Audiencia Provincial de Huesca y anteriormente del Tribunal Supremo en la que se afirma que la protección por la ley patrimonial catalana no invalida que unos bienes sean devueltos a su legítimo dueño, recuerda e abogado Joaquín Guerrero.

El abogado aragonés apunta además que el “70% de dicha documentación ya fue presentada por el letrado del Consorcio Museístico”. “Ya es tarde para presentar documentos y mucho menos retrotraer el juicio al principio y aún así tienen la osadía de decirlo ahora cuando han tenido tiempo de sobras para presentarse. Lo lógico es que se devuelvan esos documentos por ser extemporáneos y no proceder, y desde luego que no se repita el juicio”, afirmó el letrado.

Para su compañero Jorge Español la solicitud de presentar estos documentos responde a “una maniobra para enredar y poner palos en la rueda. Se plantea un juicio para determinar quien es el propietario de las piezas y por supuesto el juez tiene potestad para ordenar que regresen a su dueño, como así ocurrió con las piezas de Sijena. Estas cuestiones ya salieron en el juicio de Sijena y no les funcionaron y tampoco les funcionarán ahora”, dijo.

Sentencia después de verano

La documentación presentada en este juicio ronda los 21.000 folios que está estudiando a fondo el juez del Juzgado de Barbastro. Es previsible, según las estimaciones del letrado del obispado altoaragonés que la sentencia llegue después del verano, en septiembre, y ésta sea muy meditada consciente de que habrá recurso a su fallo por la parte que pierda.