Los hogares aragoneses, los que menos difícil tienen llegar a fin de mes

Los hogares aragoneses son los que menos dificultades tienen en toda España para llegar a fin de mes, algo que sucede en el 4,1 % de los casos, frente al 15,5 % que lo hace con facilidad o el 1,6 % que lo hace con mucha facilidad.

En el conjunto de España, sufren mucha dificultad para llegar a fin de mes en el 10,4 % de los hogares.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta media por hogar en Aragón en 2018 fue de 28.886 euros, lo que supone un descenso de 212 euros con respecto al año anterior. La renta media del conjunto del país por hogar fue de 28.417 euros.

En la Comunidad, la tasa del riesgo de pobreza alcanza al 14,2 % de los aragoneses, casi una décima por encima del año anterior y 7,3 puntos por debajo de la media española.

La encuesta cuantifica las carencias materiales en determinados aspectos de los hogares españoles y, en el caso de Aragón, el 21,2 % no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (el 32,2 % en el conjunto de España); el 29,8 % no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (el 36 % en España), y el 4,2 % no puede permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada (el 9,6 % en la media española).

El 78,7 % de los hogares aragoneses tiene la vivienda en régimen de propiedad y el 13,4 % en alquiler.

En el contexto, nacional, casi la mitad de los hogares en Andalucía (49,8 %), Extremadura (47,6 %) y Galicia (45,6 %) no han podido permitirse al menos una semana de vacaciones en el año 2018. El estudio señala que el ingreso medio por persona alcanzó los 11.412 euros en 2018, cifra un 3,1 % superior a la registrada el año precedente.

Los hogares que más capacidad han tenido para irse de vacaciones al menos una semana fueron los del País Vasco (18,1 %), Aragón (21,2) y Navarra (21,5 %).

Extremadura (44,6%), Andalucía (38,2%) y Canarias (36,4%) fueron las comunidades con más porcentaje de riesgo de pobreza y exclusión social, según los datos de la tasa AROPE.

Esta se construye con la población en riesgo de pobreza, con carencia de material o con baja intensidad en el empleo, recuerda el INE.

El País Vasco (12,1%), Navarra (12,6%) y Aragón (17,7%) han registrado las tasas más bajas de riesgo de pobreza y exclusión social.

Los ingresos medios anuales más elevados en 2017 se registraron en el País Vasco (14.722 euros por persona), Navarra (13.585) y Cataluña (13.338).

Extremadura (8.503 euros por persona), Canarias (8.964) y Murcia (9.111) han sido las regiones con los ingresos anuales más bajos, seguidas de cerca por Andalucía (9.258) y Castilla-La Mancha (9.533).

Las comunidades que mayor dificultad han tenido para llegar a fin de mes en 2018 han sido Andalucía (18,3 %), Murcia (16,2 %) y Canarias (15,5 %); los que menor dificultad tuvieron fueron Aragón (4,1 %), Castilla y León (4,5 %) y País Vasco (6,4 %).

El 52,4 % de los hogares de Canarias, el 52,1 % de Andalucía y el 47,3 % de Murcia no tenían capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2018.

En el lado contrario se situaron los de Navarra (20,7 %), País Vasco (22,2 %) y Galicia (23,1 %).