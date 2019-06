Un vecino de Tauste denuncia que un ataque de buitres mata a 25 ovejas

Un vecino de Tauste que posee un rebaño de ovejas ha denunciado ante la Guardia Civil que el ataque de una bandada de buitres acabó el pasado viernes con 25 ovejas de su rebaño que se encontraban en un cercado próximo a la empresa Tauste Ganadera, junto a la carretera A-127 y a pocos kilómetros de la localidad taustana. El propietario de los animales, Gregorio García, que cuida junto a su hijo de esta pequeña explotación por apego a este oficio, descubrió los cadáveres de las reses y otras ovejas malheridas el pasado viernes sobre las 19.00, cuando, como cada día, acudió a darles de comer después de salir de su trabajo.

En el recinto, según describe García y cuenta su hijo en un vídeo que ha subido a las redes sociales para relatar la ocurrido, se encontró con los huesos y pieles de los animales esparcidos por el recinto y plumas de aves que, aseguran, pertenecen a un buen número de buitres que participaron en el ataque. Además, en las instalaciones también se encontraban otras 12 ovejas que quedaron vivas, algunas muy malheridas. De hecho, una de las reses murió el sábado y temen que más podrían hacerlo en los próximos días a pesar de los cuidados que están recibiendo.

El Seprona visitó la explotación el sábado. “Me aconsejaron que presentáramos una denuncia ante la Guardia Civil, como hicimos, y me falta el informe veterinario que acredite que las heridas de los animales se han producido por aves de grandes dimensiones. Hay gente que todavía niega que los buitres ataquen a animales sanos y vivos. Las heridas no son de perro porque serían mordeduras en las que se aprecian los colmillos superiores e inferiores y no agujeros como se ven en los animales”, ha explicado el dueño del rebaño.

Los García son ganaderos de ovino de quinta generación y socios de la cooperativa San Simón y San Judas que agrupa a toda la ganadería de ovino de Tauste. “Nosotros no vivimos de las ovejas, nos gustan y es tradición familiar, pero si este ataque lo sufre un rebaño grande puede causar un daño serio”, ha comentado el ganadero. Está previsto que la cooperativa analice lo ocurrido en una reunión que mantendrá este lunes.

Un vídeo que se ha hecho viral

El vídeo que Gabriel García, hijo de Gregorio, grabó después de ver el estado de sus animales tras presunto el ataque de los buitres se ha hecho viral. Este domingo lleva registradas ya 1,4 millones de visitas y se ha compartido más de 42.000 veces. Además cuenta con cerca de 7.000 likes y de 5.000 comentarios. Entre ellos muchos de apoyo y de ofrecimiento de animales para que puedan reemprender la actividad ganadera.