Podemos prepara propuestas para que el Gobierno de Aragón realice "cambios notables" y no gobierne la derecha

Podemos preparará propuestas "concretas" para propiciar que el Gobierno de Aragón de la legislatura entrante acometa "cambios notables" en la gestión y baraja todas las combinaciones posibles para conformar el Ejecutivo, siempre con el objetivo primero de impedir que gobierne la derecha con "la ultraderecha", en alusión a Vox. Podemos se plantea "un equilibrio para un Gobierno de izquierdas en el que el PAR es indispensable" dentro o fuera.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación, este martes, en un receso del Consejo Ciudadano Autonómico, el secretario general de la formación morada en Aragón, Nacho Escartín, quien ha dejado claro que Podemos "no va a regalar un voto favorable para una investidura como mal menor", sino que exigen cambios "profundos".

"Hemos vistos un espectáculo bochornoso" en los Ayuntamientos, ha dicho, con algunos partidos "mercadeando desde Madrid, una cosa kafkiana que no se puede volver a repetir", ha manifestado Escartín, es decir, que "no va a haber un trágala de Podemos", aunque todo es "un pack". Los diputados de Podemos no serán "pardillos para regalarles -al PSOE- una investidura y luego hablamos de otras cosas".

Ha reconocido que las izquierdas no suman la mayoría absoluta y ahora "nos tenemos que poner de acuerdo" con el PAR, añadiendo que el partido de Arturo Aliaga tiene la "tentación" de "sumarse al trío de Colón", por lo que "va a haber que llegar a equilibrios" para impedirlo.

El objetivo de Podemos es visualizar que es "el único" partido que puede conseguir "cambios profundos" si apoya un Gobierno "estable", esté o no el PAR en el mismo. Ha observado que el partido de Aliaga tiene tres diputados y "aunque es el clavico del abanico" tiene la cuarta parte de los votos de los partidos a la izquierda del PSOE.

Escartín ha hecho notar que los escenarios que valora el Consejo Ciudadano "no solamente es una investidura puntual", sino que después tendrán que negociar Presupuestos y leyes. Una de las opciones es "un acuerdo de gobernabilidad" al que se sume el PAR, "o no", ha insistido.

Una vez la dirección de Podemos cuente con una propuesta de acuerdo con otros partidos, realizarán una consulta a las bases para que decida si apoyan una investidura del socialista Javier Lambán "con o sin Podemos en el Gobierno", ha continuado Escartín, puntualizando que "no estamos hablando de puestos".

Podemos también quiere formar parte de la Mesa de las Cortes para que en el órgano rector tenga una mayoría "alternativa" a "la derecha y la ultraderecha".