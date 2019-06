Podemos está dispuesto a apoyar la investidura de Lambán y descarta la repetición electoral

"Podemos va a hacer todo lo posible para evitar que haya gobiernos de las derechas en Aragón". Así lo acaba de confirmar el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, durante una reunión del Consejo Ciudadano Autonómico en la que se está analizando la situación política actual. "Hemos visto un espectáculo bochornoso en Aragón, mercadeando con nuestros ayuntamientos desde Madrid, con el epicentro en Huesca, como una cosa kafkiana", ha indicado. Por eso, teniendo en cuenta que la ciudadanía está "harta", Escartín considera que ha llegado el momento de mostrar “responsabilidad”.

Tras una buena lectura de los resultados electorales, el líder regional de Podemos ha reconocido que las izquierdas, PSOE, Podemos-Equo, CHA e IU, no suman una "mayoría suficiente que nos permitiría estar hablando de un acuerdo de gobernabilidad con todos dentro" tal y como había expresado.

La aritmética pasa ahora, según ha explicado, por que el partido se tiene que "poner de acuerdo el PSOE, Podemos-Equo, CHA y el PAR". "Somos conscientes de que ante la tentación del PAR de sumarse al trío de Colón y de que haya una mayoría de gobierno de derecha y extrema derecha, que es lo que queremos evitar, Podemos, para conseguir cualquier alternativa, pondrá en primera línea propuestas concretas que aseguren cambios notables que la ciudadanía aragonesa", ha anunciado.

Es decir, en función de cómo avancen las negociaciones que entablarán a partir del jueves, tras la constitución de la Mesa de las Cortes, donde tendrán, previsiblemente, una secretaría que les cederá el PSOE, definirán si Podemos en su Asamblea Ciudadana "plantea a sus inscritos si estamos dispuestos a apoyar una investidura con Podemos en el Gobierno o sin Podemos en el Gobierno".

Escartín ha insistido en que "no están hablando de puestos", pues no se plantean que Podemos reivindique una presencia en un gobierno. Por eso, pretenden poner encima de la mesa propuestas para que se identifique que será Podemos el que las impulse en un gobierno "que no va a ser nítidamente de izquierdas porque va a contar con la presencia del PAR". Sí ha resaltado que su partido tiene cinco diputados y el de Arturo Aliaga, tres.

El podemista ha reconocido que hay cuestiones de programa en las que PAR y ellos son "antagónicos". "Pero es que Podemos no se plantea entrar en el Gobierno del PAR sino un equilibrio para un gobierno de izquierdas en el que el PAR es indispensable", ha explicado. Por eso, su intención es "atisbar los caminos que nos propone el PSOE para que haya un gobierno del cambio con el apoyo del PAR para impedir que un gobierno con Vox dentro".

Sí ha dejado claro que se intentará garantizar la investidura, aunque Podemos esté fuera del Gobierno, y que en ningún caso se dará una repetición electoral.