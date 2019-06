Ana Alós: "Ahora, mi trabajo se centra en intentar ser alcaldesa, que para eso me han votado"

¿Se le hace larga la espera para saber si será o no alcaldesa de Huesca?

No, larga no. Desde las elecciones a la toma de posesión son tres semanas que llevan su curso y creo que en este caso no es una excepción. Casi estoy agradecida de haber podido descansar esta semana y de coger un poco de aire después de todo el proceso de estos últimos meses. En todo caso, desde nuestro grupo vamos avanzando, haciendo comparaciones de programas para preparar el terreno de cara a una posible negociación y a la espera de que se marquen las directrices desde el ámbito nacional. Pero nosotros estamos preparados para negociar con Ciudadanos en cualquier momento.

¿Cree que es justo que el alcalde o alcaldesa de Huesca se decida desde Madrid?

Desde donde yo sé, no creo que se decida en Madrid, por lo menos desde nuestro partido. Se van a establecer una serie de directrices comunes para todas las instituciones y partir de ahí se negociará cada una de ellas. Tengo claro que el Ayuntamiento de Huesca se negociará aquí por parte que quienes integramos esta institución. Estamos a la espera.

¿Con quien tiene el PP de Huesca más en común? ¿Con Ciudadanos o con Vox?

Con Cs sin ninguna duda. Ellos son los que tienen la llave de la alcaldía. Si Ciudadanos decide que apoya al PSOE no se puede hacer nada más, son decisivos. Además, mirando los programas, con Cs tenemos muchas coincidencias. Yo me siento mucho más próxima a ellos.

¿Cree que le será fácil negociar con Vox?

Hay dos cuestiones distintas. Una es a quién se elige como alcalde y otra, en qué condiciones. Yo fui alcaldesa en minoría con un acuerdo de gobernabilidad con el PAR, que es un fórmula; otras son la coalición o el pacto. Lo que está claro es que si con Cs se hace un gobierno de coalición o se llega a un acuerdo de gobernabilidad, seguro que a él se podrán sumar otras opciones políticas. Después, en el día a día, está demostrado que, aparte de la ideología, los proyectos de ciudad se pueden pactar con unos o con otros. Lo ideal es buscar el máximo consenso. La prueba es el Plan de Movilidad, que se hizo en conjunto con todas las fuerzas de la corporación (incluso de izquierdas), salvo con el PSOE.

Pero para conseguir la alcaldía también necesita a Vox...

Vamos a hablar con todos. Otra cosa es negociar. Yo tengo que buscar un acuerdo con quien tiene la llave, que es Cs, y si este grupo no está no se puede conseguirla alcaldía. Y a partir de ahí me sentaré con Vox para ofrecerle el acuerdo que se ha firmado con Cs. No tengo ningún problema en hablar con ellos, como con nadie. Otra cosa serán los acuerdos a los que se llegue. Al final, hablamos de proyectos y programas, no de cuestiones ideológicas.

Ya ha dicho que podría dejar el Ayuntamiento si no es alcaldesa. ¿No cree que sus votantes se sentirían engañados?

Iré al a votación de alcalde sí o sí, porque con este panorama puede pasar cualquier cosa. No voy a arriesgar porque, a veces, hemos visto cosas en esa votación que son sorprendentes. Otra cosa es lo que pueda pasar después, que en este momento ni me lo planteo. Es verdad que un futuro, si no soy alcaldesa, existe la probabilidad de que dé por terminada mi etapa municipal, pero ahora no me lo planteo. Ahora, lo único que está encima de la mesa es intentar conseguir el gobierno, ser alcaldesa, que para eso me han votado los oscenses.

¿Cómo ve la situación de la Sociedad Deportiva Huesca?

Dado que parece que la SD Huesca pueda quedar al margen de todo esto y va a quedar como perjudicado, deseo que el club siga adelante con toda la fuerza y pueda compensar con su juego a toda la afición. Espero que la tristeza que hemos sentido todos estos días pase pronto y nos sigamos ilusionando con el fútbol en nuestra ciudad. Espero también que la justicia pueda aclarar pronto todo lo ocurrido.

¿Qué le parece el panorama político actual? Con el bipartidismo ¿se vivía mejor?

A lo largo de los 40 años de democracia se ha demostrado que cuando hay partidos fuertes, que lideran en un lado y en otro, es más fácil llegar a acuerdos. Y eso no quiere decir que no haya que llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas -en Aragón estamos más que acostumbrados-. Lo de ahora es más complejo porque tanta división supone que es más complicado hacer gobiernos estables. El pasado septiembre defendí en el Congreso una proposición de ley para que la lista más votada tuviera opciones de formar gobierno en los ayuntamientos. Pero no obtuvo respaldo de ninguna fuerza y recuerdo que Sumelzo (PSOE) fue muy dura contra esa propuesta.