Luis Felipe “Es posible gobernar en minoría si se es capaz de llegar a acuerdos: ya lo estoy haciendo”

¿Qué le parece que el alcalde de Huesca se tenga que decidir en los despachos de Madrid?

Los electores votan y si el mapa político que queda es muy fragmentado lógicamente se tiene que abrir un proceso de acuerdos y negociaciones entre formaciones políticas. Eso no lo critico porque, al final, es producto del resultado electoral. Yo, en 2015 fui elegido alcalde con el apoyo de otros grupos; conseguí 14 concejales y el PP me criticó duramente por gobernar sin ser la lista más votada. Ahora encabezo la candidatura más votada, pero se abre un proceso y el resultado de esas negociaciones llevará a conseguir mayorías que yo siempre respetaré y siempre consideraré legítimas, no como otros.

¿Es positivo o negativo que el PSOE tenga solo dos concejales a su izquierda, el grupo de Con Huesca Podemos Equo?

Creo que estas elecciones de 2019 muchos votos que en 2015 se fueron a la izquierda del PSOE han vuelto, y eso para mí es positivo. Otra cosa es que yo considere que el voto a la izquierda del PSOE ha caído en exceso. De seis a dos es una caída importante. Lo que tiene de bueno es que una parte de ese electorado la tiene el Partido Socialista.

Desde su perspectiva, ¿a qué cree que se ha debido esta caída de votos?

Pienso que los ciudadanos quieren centralidad, que haya un planteamiento de moderación en las instituciones. España no es un país de extremos sino de centro, ya sea de centro progresista o de centroderecha. Se ha visto que cuando se han hecho discursos de radicalidad el electorado los ha dejado de seguir, tanto de un lado como de otro.

¿Cómo se siente alguien que ha ganado las elecciones al pensar que puede no ser alcalde?

Hemos hecho lo que podíamos hacer en nuestro plano de trabajo. Hemos tenido un gobierno durante cuatro años y creo que la acción de este y nuestras propuestas han tenido la aceptación de la mayoría de los electores de Huesca, y eso siempre es positivo. Más allá de lo que puedo sentir a título personal, me encuentro satisfecho con el proyecto que hemos presentamos los socialistas en la provincia, donde somos mayoría absoluta, y en la ciudad de Huesca, donde hemos estado a punto de serlo.

¿Estaría dispuesto a sacrificar la alcaldía para que no gobernara el Partido Popular?

Creo que esto vendrá determinado por otros acuerdos, en otros escenarios. No dependerá de mí. En cualquier caso, la mayoría que se conforme en el pleno del Ayuntamiento de Huesca y el alcalde que surja de ella, sea yo o no, tiene toda la legitimidad para serlo.

¿Estaría dispuesto a gobernar en minoría si no hay acuerdo?

Sí. De hecho ya lo estoy haciendo. Llevo unos meses (desde septiembre del año pasado tras la expulsión de Cambiar del tripartito) en los que con 10 concejales estamos gestionando la ciudad. Y ha habido experiencias en la provincia y en otras ciudades donde es posible gobernar en minoría si se es capaz de llegar a acuerdos en los asuntos importantes de la ciudad.

¿Cómo valora lo que ha ocurrido en la Sociedad Deportiva Huesca con los supuestos amaños?

Diría dos cosas. Primero, máximo respeto al trabajo de la justicia. Y segundo, que todo lo que supone el Huesca como proyecto colectivo e ilusionante para la provincia y la ciudad hay que valorarlo y potenciarlo como ese proyecto colectivo de todos.

¿Le inquieta el panorama político general?

Creo que los socialistas, en este país y a nivel general, estamos recuperando esa centralidad y ese discurso progresista de centroizquierda moderado. Esto es algo bueno porque, en definitiva, la ideología más importante que ha construido la Europa que tenemos, el estado democrático y social que tenemos, ha sido la socialdemocracia. Es positivo que el PSOE vuelva a ser un partido hegemónico y ordenado y que responda a las expectativas de los ciudadanos. Eso es bueno, no inquietante.

¿Cree que la ruptura del bipartidismo está dando los resultados esperados? Por la incertidumbre de los pactos para configurar un gobierno central sobre todo...

Yo sigo diciendo que va a haber un gobierno de Pedro Sánchez que será socialista. Es cierto que la fragmentación de los mapas políticos que se da en Europa y en España es fruto de las elecciones, pero también es cierto que estoy viendo un vuelta no digo al bipartidismo, porque el PP se alejó tanto del centro y la moderación que es un partido radical y hoy a muchos electores no les ofrece una alternativa viable. Ahí, Ciudadanos tiene una oportunidad para configurar ese espacio que se abandonó.