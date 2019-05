Descalabro de Podemos, en la noche en que el PP evitó el sorpaso de Cs y Vox desembarcó en las Cortes

Nueve diputados y más de 85.000 votos se ha dejado por el camino Podemos-Equo, el gran perdedor de las elecciones autonómicas que pasó de disputarle el liderazgo en la izquierda al PSOE de Javier Lambán en 2015 con el 20,5% del voto, a ser la cuarta fuerza del arco parlamentario aragonés, con cinco escaños y apenas un 8% de los apoyos (52.886). Fue tal el descalabro que, además, las críticas Erika Sanz e Itxaso Cabrera se cuelan en el Parlamento, donde solo se mantienen Maru Díaz, Nacho Escartín y Marta Prades (Teruel). Los podemistas perdieron cinco escaños por Zaragoza, tres por Huesca y uno en Teruel.

El PP salió vivo de la jornada electoral. Y no es poco. Tras las debacle de las generales, en las que se dejó 100.000 votos, todas las miradas se dirigían a los de Luis María Beamonte, ávidas por comprobar si el giro al centro impuesto por Pablo Casado era acertado. Lo fue. El PP Aragón evitó el sorpaso al alcanzar 128.937 sufragios (20,9%) frente a los 110.283 (16,75%) de Cs, que pasa de cinco a doce escaños y tiene en su mano inclinar la balanza en las Cortes de Aragón a la diestra o a la siniestra.

Porque el PSOE, a pesar de su holgada victoria, no suma con la izquierda para poder gobernar. Tres de cada diez votantes apostaron por Lambán, que cosechó 202.736 sufragios, 57.000 más que en 2015. Pero el resto de la izquierda no acompañó. Solo CHA, que quedó ayer fuera del Ayuntamiento de Zaragoza, vio recompensada su gestión en el Gobierno de Aragón y logró 41.104 votos, 9.400 más, hasta alcanzar tres diputados (suma uno por Huesca). IU_mantuvo el escaño por Zaragoza, con 21.911 votos en total. Si a estos paupérrimos resultados se suma la debacle de_Podemos, las cuentas para un pacto de izquierda no dan, a no ser que el PAR, con sus tres diputados (33.089 votos), la mitad de los que tenía (dos por Teruel y el otro, su presidente Arturo Aliaga, por Zaragoza), estime que el ‘centro necesario’ debe inclinar la balanza hacia ese lado.

La provincia donde más crece el PSOE (143.544 votos y once diputados, tres más) es Zaragoza. A ellos se suman dos más en Teruel (22.215 sufragios) y otro en Huesca (37.599), hasta alcanzar los 24 escaños, una cifra que no se lograba desde los tiempos en los que Marcelino Iglesias presidía la Comunidad.

También Zaragoza es la circunscripción en la que Ciudadanos cosecha sus mejores resultados. El partido de Daniel Pérez Calvo pasa de 47.849 votos a 84.177, y de 3 a 7 diputados, y se queda a escasos 12.000 sufragios de los populares. Duplica, además, su participación en Huesca, donde se queda con dos escaños, y suma dos más en Teruel, para tener, en total, doce escaños.

La fuerza con la que Vox iba a entrar en la Cámara aragonesa era otra de las incógnitas a despejar en la jornada electoral. Más, tras haber logrado un diputado por Zaragoza al Congreso, Pedro Fernández, que desde ayer es también concejal del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Madrid. En el Parlamento aragonés Vox entra con dos diputados por Zaragoza (30.546 votos) y uno por Huesca (5.911 sufragios). Podría cobrar protagonismo en el caso de que se intentara materializar un pacto de derechas, liderado por el PP, y con el apoyo de Ciudadanos y PAR. Aunque sumarían 34 escaños, mayoría absoluta en las Cortes, parece difícil que el partido de Arturo Aliaga, aragonesista, esté dispuesto a integrarse en una alianza a la andaluza con un partido que reclama la eliminación del Estado de las autonomías.

El PSOE pasó toda la campaña electoral arengando a la participación, y 664.819 aragoneses acudieron a su cita con las urnas, un 68,2%, que supone la cifra más elevada desde 2007, cuando se registró la última victoria socialista en las autonómicas. En las tres provincias ganó el PSOE, seguido del PP y de Cs.