Belloch: "La cláusula de protección de algunos etarras en el proceso de diálogo ha prescrito"

Juan Alberto Belloch, exministro de Interior y Justicia (1993-1996), ha valorado como "una espléndida noticia" la detención del etarra Josu Ternera. "No solo por aspectos generales por la responsabilidad que ha tenido en de la banda terrorista sino porque en el caso de Aragón no podemos olvidar que era el jefe supremo de ETA cuando ocurrió el atentado de la casa cuartel en Zaragoza (11 de diciembre de 1987). Yo entonces era juez y no estaba en la política, pero como aragonés lo viví de manera especialmente angustiosa", ha manifestado Belloch en una entrevista con HERALDO en su despacho de magistrado de la Audiencia de Zaragoza, donde regresó tras su etapa como alcalde de la capital aragonesa entre 2003 y 2015. "Por eso , creo que es una buena noticia especialmente para Zaragoza y Aragón".

"Ternera se fugó en 2002. Fue el número uno de ETA indiscutiblemente cuando ocurrió el atentado de Zaragoza, en términos policiales. Y desconozco que se modificara esa condición posteriormente. En las últimas épocas, parece que se ha producido una dirección colegiada, aunque Josu Ternera tenía un papel simbólico evidente para todos", ha agregado el exministro del Interior y Justicia. "Recuerdo cuando lo homenajearon en su pueblo (nació en Ugao-Miraballes el 24 de diciembre de 1950 y era concejal) y luego le hicieron diputado y para más inri, lo adscribieron a la Comisión de Derechos Humanos (en el Parlamento vasco)".

El exministro de Interior y Justicia cree que "la lectura básica de esta detención (que coincide con el 175 aniversario de la Guardia Civil) es que ya no tienen protección extra estos miembros de ETA que empezarán a ser juzgados por sus atentados". "Creo que existieron unos etarras que tenían una protección especial cuando estaba el proceso del diálogo, pero esa cláusula ha prescrito y parece que van a ser detenidos, investigados y juzgados", ha concluido.