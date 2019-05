Habrán visto en internet un vídeo que habla de la reintroducción de lobos en el parque de Yellowstone para controlar una plaga de ciervos. Los lobos redujeron la población de ciervos e hicieron que huyeran a partes más altas. En el valle comenzaron a brotar plantas y crecer árboles que atrajeron a nuevas aves. Se fijó el suelo y vinieron otras especies animales como los castores. Comenzó a cambiar incluso el cauce del río, se transformó todo el ecosistema.

Aragón tiene varios ecosistemas. Todos sabemos del problema del mejillón cebra. Pero tenemos otro ecosistema: el de las empresas, la universidad, los centros de investigación, la educación, la sanidad… todo lo que se necesita en buenas condiciones para que brote el talento.

Carlos López Otín, la persona viva a la que más admiro, nos recuerda que el talento es el bien mejor repartido del mundo. Aragón tiene mucho talento. Vendo voto a quien quiera hacer brotar el talento de Aragón. Al que introduzca esos lobos, esas medidas, para que las semillas de talento no se las coman los ciervos y broten fuertes. Si el talento crece atraerá a más talento. Surgirán nuevas empresas y se crearán muchos empleos y no solo de bata. Los científicos comemos, nos vestimos, gastamos, traemos congresos y además generamos y transformamos empresas. Mejorará todo, nuestros empleos, nuestra sanidad, nuestra cultura, todo. Hagamos que crezca el talento y quiera venir más. No dejemos, como decía Cajal, que todos nuestros talentos se pierdan en la ignorancia.

Alberto Jiménez Schuhmacher es jefe del grupo de Oncología Molecular del IIS Aragón