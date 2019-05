La Universidad Rey Juan Carlos revisa ahora el expediente de Beamonte

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha confirmado este lunes que está revisando el expediente académico del presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, que ocultó que terminó su carrera de Derecho en el centro académico madrileño 35 años después de empezarla en Zaragoza.

Fuentes oficiales de la URJC han asegurado a este diario que el Rectorado ha ordenado esta mañana a un responsable de Servicios Administrativos que “recabe información” sobre si el procedimiento fue correcto. “Se van a revisar las firmas de las convalidaciones, los tiempos, registros… Pero no se está llamando a ningún responsable”, han detallado, sin poder concretar cuánto tiempo les llevará esta labor de indagación.

En el caso de detectar algún tipo de indicio de irregularidad “comprobable”, se abrirá una investigación propiamente dicha. “No podemos basarnos en sospechas y sensaciones para iniciar un expediente de investigación”, han añadido.

Esta labor interna de revisión afecta al expediente administrativo y académico del candidato a la Presidencia de Aragón, quien obtuvo sendos sobresalientes en 2017 en las dos asignaturas que le quedaban para acabar la carrera, Derecho Tributario y Financiero I y II, los únicos que constan en su currículum. Además, se le convalidaron otras 45 materias que cursó en la Universidad de Zaragoza.

Las dudas afectan, al menos, a 7 asignaturas convalidadas sin una correspondencia clara y aparente con ninguna de las que Beamonte cursó anteriormente, por su especifidad: Introducción a la contabilidad para juristas, Derecho documental, Informática y derecho, Humanidades, y sobre todo tres materias relacionadas con el derecho comunitario europeo. Porque es imposible que Beamonte las estudiara en los 80: aún no se ofertaban y España entró en la UE en 1986. Son Historia Jurídica de la Integración Europea, específica de la URJC; Instituciones de Derecho Comunitario; y Derecho Penal Internacional y Comunitario.

Desde el departamento de Comunicación de la Rey Juan Carlos han incidido en que no pueden dar información sobre el expediente de un alumno por un cuestión legal, dado que están sometidos a la Ley de Protección de Datos. A este respecto, el político aragonés ha reiterado esta mañana en Zaragoza que si la URJC quiere enseñar los exámenes que realizó para completar sus estudios "no tiene ningún problema".

La postura de Beamonte ha tenido una respuesta expeditiva por parte de la institución académica. "No vamos a dar una documentación porque lo diga un señor en una rueda de prensa. Que haga lo que tenga que hacer", han respondido.

Las citadas fuentes oficiales han remarcado también que “no hay constancia” de que el líder popular haya solicitado los exámenes para facilitarlos a los medios de comunicación. “Los profesores tienen la obligación de guardar los exámenes durante un tiempo, según la legislación vigente”, han añadido.

Beamonte asegura que nadie del PP le ha pedido explicaciones

El candidato a la DGA ha comentado que no ha hablado "con nadie" de la dirección nacional, ya que ni se ha puesto en contacto con Génova para dar explicaciones ni tampoco le ha llamado nadie para pedírselas. "No he hablado más que con ustedes (los periodistas). He dicho todo lo que tenía que decir y creo que más rápido y claro no ha podido ser", ha sostenido antes de insistir en que no se piensa "despistar" en algo distinto a los problemas de Aragón.

La tesis que mantiene desde que el pasado sábado se publicara que mintió sobre su carrera es que lo hizo porque la acabó en una universidad involucrada en los escándalos de los másteres de Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Carmen Montón.