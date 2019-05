Beamonte mintió para ocultar que era licenciado en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos

Luis María Beamonte, el presidente del Partido Popular en Aragón y candidato a la presidencia de la comunidad en las próximas elecciones autonómicas, ha ocultado hasta ahora que, terminó en 2017 su carrera de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, 35 años después de empezarla. Beamonte afirmó hace ocho meses a HERALDO que no había finalizado sus estudios universitarios.

Sin embargo, según publica el diario 'El País' este sábado, sí que obtuvo el título gracias a dos sobresalientes en dos asignaturas que tenía pendientes y 45 convalidaciones. Así consta en su expediente académico, al que ha tenido acceso este periódico. No obstante,, Beamonte ocultó que poseía este título, de hecho, hace ocho meses llegó a negar públicamente en HERALDO que fuera licenciado. Tras la publicación de esta información, corrigió su currículum en la página web oficial del PP el día 28 de septiembre para indicar que solo tenía estudios de Derecho.

Beamonte sacó casi toda la carrera de Derecho entre 1982 y 1989 en Zaragoza, no obstante no llegó a terminarla. Luego se matriculó en la UNED en 2007 y 2015, pero solo hizo convalidaciones y no aprobó más asignaturas. Según señala El País, cuando obtuvo la licenciatura en la URJC ya era un título antiguo, así que no se ofertaba ni había clases. Solo se realizaban las últimas convocatorias de exámenes para alumnos que arrastraran alguna asignatura pendiente, antes de la eliminación del título. Pero el dirigente popular nunca había estado matriculado en esa universidad. De hecho fue inscrito bajo la denominación “Grupo Especial”, un grupo en el que solo estaba él, para examinarse de las únicas dos asignaturas que no le convalidaron, Derecho Tributario y Financiero I y II, según consta en las actas de la convocatoria de enero de 2017. Según su expediente, superó los dos exámenes con un nueve.

De las 45 convalidaciones que hizo, parte puede corresponder con el grueso de los estudios que ya había realizado, pero es un número muy superior a las que aprobó en su día en Zaragoza: tenía 23 asignaturas aprobadas en cinco cursos de Derecho, según el plan de 1953, señala el diario madrileño. En la UNED le convalidaron 11 más, ya para el plan de 2000. En total, suman 34. Aun así le seguían quedando pendientes cuatro materias: Derecho Financiero y Tributario I y II, que en la URJC aprobó con sendos exámenes, pero también Derecho Eclesiástico del Estado y el Practicum. En el centro madrileño la primera aparece como “convalidada” y el Practicum, un periodo de experiencia en un despacho de abogados, como “reconocido”.

Por otro lado, hay al menos 7 asignaturas convalidadas sin una correspondencia clara y aparente con ninguna de las que Beamonte cursó anteriormente, por su especifidad: Introducción a la contabilidad para juristas, Derecho documental, Informática y derecho, Humanidades, y sobre todo tres materias relacionadas con el derecho comunitario europeo. Porque es imposible que Beamonte las estudiara en los 80: aún no se ofertaban y España entró en la UE en 1986. Son Historia Jurídica de la Integración Europea, específica de la URJC; Instituciones de Derecho Comunitario; y Derecho Penal Internacional y Comunitario.

Beamonte acabó la carrera en enero de 2017 e introdujo de inmediato su nueva condición de licenciado, sin citar la universidad, en su currículum oficial. Fue el que presentó en el congreso regional del PP de febrero de 2017, en el que salió elegido presidente. Hasta entonces solo figuraba que tenía “estudios en Derecho”. Sin embargo, los escándalos en la Rey Juan Carlos, a partir de marzo de 2018, colocaron el historial académico de los políticos en el punto de mira y fue entonces cuando tuvo que dar explicaciones de su licenciatura.

"Fue un error no reconocerlo"

Beamonte ha reconocido "su error", este sábado en declaraciones a HERALDO. "En 2018 yo ya había terminado la carrera, tras hacer dos exámenes y convalidar las asignaturas que me faltaban. Había pedido el título a la universidad, pero aún no lo tenía. De hecho, aún no me lo han mandado. Cuando me preguntaron entonces si tenía la licenciatura en Derecho, no me pareció oportuno dar explicaciones. No quería que se me malinterpretara. Era un momento en el que había muchas dudas y polémica en torno a la universidad Rey Juan Carlos. Fue un error por mi parte no reconocer en 2018 la situación y explicar las cosas con normalidad", ha asegurado Luis María Beamonte.

El presidente del PP en Aragón ha explicado ahora que se matriculó en la universidad Rey Juan Carlos para terminar su carrera. "Estudié en la Universidad de Zaragoza entre 1982 y 1989. Después me matriculé en la UNED. En 2016 busqué una universidad para poder completar mis estudios. Mi plan de estudios estaba a punto de extinguirse y había pocos sitios donde pudiera terminar. Por eso elegí la Rey Juan Carlos", señala.

Luis María Beamonte se examinó en enero de 2017 de las dos asignaturas que le faltaban. En planes de estudios anteriores era una, Derecho Financiero y Tributario de 4º, que se había desglosado en dos. En los dos exámenes obtuvo sendos nueves.

Según su explicación, desde principios de 2017, Beamonte es licenciado en Derecho. Esta titulación figuraba antes en el currículum oficial en la página web del partido. En 2018, lo cambió por "Estudios en Derecho". En la web del partido no pone que tenga la licenciatura en Derecho ni que haya cursado estudios en la universidad Rey Juan Carlos. "Estaba esperando a tener el título, que solicité en 2017, para cambiar el currículum y unificar todas las páginas", explica.