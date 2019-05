La noticia de Luis María Beamonte, sobre que mintió para ocultar que era licenciado en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, ha desatado las primeras reacciones.

Para la portavoz de Podemos y candidata de Podemos-Equo al Pignatelli, Maru Díaz, la información aportada es "extraña" y "da lugar a dudas". "Siendo una cuestión del PP en torno a una licenciatura, como ya vimos con los másteres, y justo en la misma universidad, da que pensar que ha podido pasar alguna irregularidad", ha asegurado.

También ha dicho minutos antes de la rueda de prensa del líder popular que "todo lo planteado genera serias sospechas". "Es una noticia que pinta mal. Creo que se tienen que dar muchas explicaciones al respecto", ha añadido.

Por su parte el candidato del PAR, Arturo Aliaga se ha limitado a decir que "cada uno es responsable de sus actos".

Daniel Pérez Calvo, candidato de Cs a la DGA, ha emplazado a la "presunción de inocencia" y ha añadido que "Beamonte ha dado sus explicaciones, y que cada uno saque sus conclusiones, pero ahora debería hacerlo también la Universidad Rey Juan Carlos". En este sentido, ha dicho que "tendría que aportar todas las pruebas y documentos para que no quede ningún género de duda".

"Uno se queda con eso de los 'casos aislados' que siempre afectan a la misma universidad" y llama la atención que tanto el PP como el PSOE fueran de la mano a la hora de intentar echarse un capote con la tesis de Sánchez o el máster de Casado e impidieran que saliera adelante la ley de autonomía y transparencia universitaria". "Estamos ante un nuevo caso en el que es evidente, dentro de esa regeneración tan necesario, fomentar la transparencia en una institución de la universidad" y "es una pena que muchos estudiantes puedan ser víctimas colaterales", añade Pérez Calvo.

Gregorio Briz, portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, ha trasladado su incredulidad ante esta noticia: “No puedo entender por qué hay que esconder ni ocultar nada”. “Si era licenciado –continúa- lo que debería haber hecho es demostrarlo con el título y no negarlo”. “Que lo certifique y, si hay alguna situación que no está clara, que lo diga. Era muy fácil haber presentado su título”.

Para Briz, “la transparencia es muy sencilla y no habría que darle más vueltas”. “Hay que ser transparentes y dejar las cosas claras, y más los servidores públicos”, ha destacado: “Debería explicar por qué no lo dijo cuando le preguntaron”.