Un profesor youtuber edita el primer libro de matemáticas védicas en España

El profesor y 'youtuber' zaragozano Nacho Ruiz Cía ha publicado el libro 'Multiplica como nadie', el primer dedicado en España a las matemáticas védicas, un sistema matemático procedente de India que permite hacer cálculos "más sencillos" y con "muchos modelos distintos".

"Se puede multiplicar de muchas maneras, y no solo como nos enseñaron en el cole. Con este método cada uno puede encontrar su manera, y así son más fáciles de entender y aprender", explica Ruiz Cía, que descubrió las matemáticas védicas cuando buscaba fórmulas para motivar a sus alumnos.

"Siempre he sido profesor de apoyo de matemáticas, y me he encontrado muchos problemas para que las entendieran. Leyendo un libro sobre memoria se mencionaba las matemáticas védicas. Encontré cosas en inglés y me quedé alucinado porque es un método más fácil y creativo", explica este divulgador que ha creado una web y graba vídeos didácticos para explicar este método.

Las matemáticas védicas son un sistema de cálculo creado por el indio Shri Bhárati Krishná Tirtháji a mediados del siglo XX. "En Europa entraron en los setenta, y en Inglaterra se imparten en Gales y en algunos colegios privados", añade el autor de 'Multiplica como nadie', donde se recopilar ejercicios prácticos para aprender a calcular con este método.

"Se puede multiplicar de muchas maneras: hay métodos específicos como multiplicar por once, o el método base, que sirve para casi cualquier multiplicación. Es también una buena herramienta para enseñar tablas de multiplicar, que es donde nos empezamos a atascar", argumenta Ruiz Cía, que se considera el 'embajador' en España de las posibilidades educativas de este método de cálculo. "Con la gente que hablo, en el mundo del profesorado, casi nadie las conocía", apostilla.