Dolors Montserrat: "Reformaremos la ley electoral para que un fugado no pueda presentarse"

¿Qué se juega España en estas elecciones europeas?

Nos jugamos los intereses de los españoles. Las políticas de Europa afectan a nuestra vida diaria, a la profesional, y es importante que quien gobierne Europa sea el partido mayoritario. El PP ha conseguido el mayor presupuesto para el campo, 47.000 millones de euros para la PAC hasta 2020. También necesitamos una Europa fuerte, competitiva, en la que nuestras empresas puedan crecer, exportar y crear empleo.

En 2014 solo votó el 46% de los aragoneses. ¿Aumentará la participación al coincidir con las autonómicas y las municipales?

Estamos convencidos de que así será, pero yo hago un llamamiento a todos los españoles, el 80% se declara europeísta, porque no podemos dejar Europa en manos de aquellos que quieren debilitarla y que no creen en ella. Hemos visto cómo nacionalismos y populismos en Reino Unido decidieron irse y ahora los británicos se están dando cuenta de lo que supone estar fuera de la UE.

¿El brexit puede animar la participación en España?

Los que crean que debilitando a la UE debilitan a España se equivocan. Al final, los británicos se están dando cuenta de que fuera de Europa hace mucho frío.

Como cabeza de lista del PP, se enfrentará a Carles Puigdemont, que lidera Libres por Europa. ¿Se lo esperaba?

El PP respeta todas las decisiones judiciales pero es un sinsentido que una persona que ha incumplido la ley, que ha hecho un golpe al Estado, que es un fugado, tenga el mismo derecho que cualquier español que cumple la ley a presentarse a unas elecciones. Y que encima, se presente a unas elecciones en nombre de España cuando quiere romper España. En el PP recurrimos ante el TC y creemos que tenemos que reformar la ley electoral para que nunca más un fugado pueda presentarse en las elecciones. El único camino que tiene Puigdemont es presentarse ante el tribunal.

Enfrente tendrá al socialista Josep Borrell. ¿Qué importancia tendrá Cataluña en la campaña?

Hemos visto a un Borrell que no ha sido capaz de defender a España ante unos medios alemanes, que decía en Reino Unido que Cataluña era una nación. No pueden defender la unidad de España aquellos que cuando salen de España no la defienden con el ímpetu con el que lo tienen que hacer. Borrell no ha cerrado las embajadas catalanas en el mundo.

Vox se desmarca de los euroescepticos y pide ahora una Europa alternativa. ¿Cree que entrara con fuerza en el Parlamento europeo?

Lo decidirán los españoles. Muchos votantes se van a dar cuenta de que el freno a la izquierda es el PP, el partido que soluciona los problemas reales de la gente. Vox no va a estar el PP Europeo; ellos tendrán que decir en qué partido estarán, pero vayan donde vayan no tendrán influencia para defender los intereses de España. Yo solo sé quien les felicitó por la campaña electoral...

¿El viraje al centro del PP será suficiente para recuperar al electorado el 26 de mayo?

El PP siempre ha estado en el centroderecha. Siempre ha defendido la solución de los problemas reales y la creación de empleo, a diferencia del PSOE, que hemos visto que en la campaña nos ha escondido su verdad: una subida de 26.000 millones de euros en impuestos, donde van a igualar el impuesto del diésel al de la gasolina. Volvemos a las políticas erráticas de la izquierda de siempre, a la recesión, el déficit y el paro.

El PP no lleva aragoneses en su listas europea y es probable que Aragón no tenga ningún europarlamentario. ¿Cómo afectará a los intereses de la Comunidad?

Yo tengo sangre aragonesa por mi abuela (bromea). El PP es un gran equipo que defiende los intereses de todos los españoles en Europa residan donde residan. Que nadie tenga la menor duda.

Algunos son tan importantes como el Corredor Cantábrico Mediterráneo y el Canfranc.

En Europa hemos defendido que se introdujera este eje y va a ser una realidad gracias a un PP fuerte en Bruselas.

Aragón demanda más fondos europeos para luchar contra la despoblación. ¿Asume el PP su petición?

Somos el partido del campo, el que lucha contra la despoblación. Mientras otros partidos quieren cerrar las diputaciones y nuestros pueblos, nosotros vamos a trabajar para que el presupuesto plurianual 2021-2027 mantenga más recursos en la lucha contra la despoblación. Ya en esta legislatura (2014-2020) hay muchos fondos gracias al PP gobernando en España y en Europa.

La térmica de Andorra cerrará en 2020 para cumplir las exigencias de Europa. ¿Cómo plantea el PP la transición ecológica?

Luchamos contra el cambio climático con responsabilidad y sin imposiciones. Es la diferencia con Pedro Sánchez o Teresa Ribera, ministra en funciones, que puso en jaque al sector automovilístico diciendo que no le gusta el diésel y llevamos meses con caídas en la venta de coches. Somos un partido que cree en la industrialización y queremos compatibilizar la lucha contra el cambio climático con el desarrollo económico.

Si el PP registrara un mal resultado en las elecciones del 26-M, ¿debería asumir responsabilidades la cúpula del partido?

Salimos a ganar. Los aragoneses saben que somos un partido solvente que siempre soluciona los problemas reales.

Si no lo ven así ¿se abriría un periodo de reflexión en el partido?

El PP es un partido fuerte y estamos dispuestos a ganar. El 26-M van a ver cómo los españoles han confiado en este gran partido.

