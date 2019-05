Beamonte: "No dimito, estoy absolutamente tranquilo"

Luis María Beamonte, el presidente del Partido Popular en Aragón y candidato a la presidencia de la comunidad en las próximas elecciones autonómicas, ha asegurado este mediodía en rueda de prensa que está "absolutamente tranquilo" y "no tiene motivos para dimitir". Beamonte ha comparecido tras las informaciones publicadas sobre que ocultó su licenciatura de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos y mintió hace ocho meses cuando se le preguntó por ello.

"No voy a dimitir. No tengo ninguna duda de que he actuado correctamente, salvo el error de no reconocer públicamente cuando me preguntaron si era licenciado en Derecho. No quería verme metido en la vorágine de malas interpretaciones relacionadas con esta universidad", ha explicado en la rueda de prensa en la sede del partido.

"Doy la cara y voy a dar todas las explicaciones que me pidan. No tengo nada que esconder", ha subrayado. También ha señalado que se pregunta por qué salen estas informaciones justo ahora, en el inicio de la campaña electoral.