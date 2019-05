El PSOE ganaría las elecciones en Aragón con el 26,4% de votos

El PSOE ganaría las elecciones autonómicas en Aragón el próximo 26 de mayo, logrando el 26,4 % de los votos, que le darían entre 20 y 22 escaños, lejos de los 34 representantes de la mayoría absoluta, por lo que tendría que recurrir a pactos, según la macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada entre el 21 de marzo y el 23 de abril.

El PP sería la segunda fuerza, con el 22,2% de los votos. Le siguen Podemos, con 10-12 diputados; Ciudadanos (Cs), con 9-10 representantes; IU, con 3 diputados, triplicaría su presencia actual en las Cortes; Partido Aragonés (PAR), se quedaría entre 3-4, Chunta Aragonesista (CHA), entre 0-1.

Vox, que lograría el 3% de los votos, no obtendría sin embargo escaños, al igual que PACMA, que conseguiría el 1,8 por ciento según esta encuesta, que cifra en el 2,3 % los votos en blanco y en 1,9 % los sufragios a otros partidos.

De este modo, todos los partidos con representación en el Parlamento autonómico la mantendrían, aunque serían el PSOE, Ciudadanos e IU las únicas fuerzas que incrementarían sus diputados: entre 2 y 4 más los socialistas, que ahora tenía 18; entre 4 y 5 más Cs (tenía 5), y dos más IU, que tenía uno.

Por su parte, perderían escaños el PP (que tiene 21 y quedaría con entre 18 y 19); Podemos Equo (que tenía 14 y quedaría con 10 o 12), el PAR (que bajaría de 6 a entre 3 y 4), y CHA, que perdería uno de los dos que tenía.

La izquierda, que lograría aglutinar el 50,1 por ciento de los votos, podría formar gobierno en el mejor de los escenarios que prevé el CIS, con 38 escaños (cuatro más de los necesarios para la mayoría del parlamento, compuesto por 67 diputados).

Mientras, las fuerzas de la derecha que obtendrían diputados, según el barómetro, suman un 40,9 % de los votos (un 43,9 % si se añaden los de Vox), y en ninguno de los escenarios que prevé la encuesta podrían sumar para gobernar, porque quedan como máximo con 33.

Según el voto directo de esta encuesta, el 19,4 % de los ciudadanos dijeron que votarían al PSOE; al PP el 13,6 %; a Podemos- Equo el 5 %; a Ciudadanos el 4,5 %; a IU el 1,9 %; al PAR el 2 % y a CHA el 1,5. A Vox dijeron que le votarían el 2,2 % de los ciudadanos; a Pacma el 1,1 y el 0,2 por ciento a otros partidos.

El 36,9 % de los ciudadanos respondió que no sabe a quién votará, el 3,5 % no contestó, el 7 % que no votaría, el 1 % dijo que emitiría un voto en blanco y el 0,2 % que lo emitiría nulo.

Para esta encuesta, realizada entre el 21 de marzo y el 23 de abril, se efectuaron 892 entrevistas a la población con derecho a voto y residente en España en un total de 31 municipios de Aragón, de las que 498 se hicieron en Zaragoza capital y 105 en su provincia. En las provincias de Huesca y Teruel se hicieron 162 y 127, respectivamente. Por municipios, las encuestas se repartieron a razón de diez por provincia más la capital aragonesa.

El error es ±3,3% para el conjunto de la muestra, mientras que para cada una de las provincias los errores son del ±7,9% para la de Huesca, del ±8,9% para Teruel y del ±9,8 para la Zaragoza, mientras que en la capital es del ±4,5%.