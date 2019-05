"Ojalá en los próximos meses podamos, por fin, poner cara y ojos a quien un día se arrogó la facultad de disponer de la vida de un hombre inocente dejando un poco más vacía la nuestra y mucho más la suya", ha proclamado este lunes Manuel Giménez Larraz, tras agradecer el trabajo discreto y continuo de las Fuerzas de Seguridad del Estado para resolver el asesinato a manos de ETA de su padre, Manuel Giménez Abad, del que en esta jornada se han cumplido 18 años.

Durante el Homenaje a la Palabra, el acto que ha congregado a un centenar de personas en las Cortes de Aragón, Manuel Giménez Larraz ha dicho que aunque ETA vive su fase final, quedan "consecuencias vivas" de sus ataques terroristas y ha recordado que "nuestro Estado se debilita forzosamente cuando no se garantiza adecuadamente la justicia".

El otro hijo del político asesinado, Borja, que estaba en el acto junto a su madre, Ana Larraz, ha agregado que la familia mantiene la esperanza "plena" en el Estado de derecho para que se resuelva el caso en los tribunales "de una vez por todas". Borja estaba con su padre cuando fue tiroteado en la calle Cortes de Aragón, cuando ambos iban a ver un partido del Real Zaragoza contra el Numancia en La Romareda. El joven identificó al etarra Mikel Carrera Sarobe, alias 'Ata', como autor del asesinato en una rueda de reconocimiento y otros cinco testigos lo han ratificado, por lo que la Fiscalía considera que el procesamiento de Carrera es "imparable", como publicó HERALDO.

"Resulta casi sobrecogedor que hayan pasado 18 años desde que un asesino de ETA decidiera acabar con la vida de mi padre. 18 años en los que todos acumulamos miles de experiencias, no siempre buenas, que componen conjuntamente eso que llamamos vivir", ha comenzado su discurso el hijo mayor, quien ha recurrido a algunos versos de Miguel Hernández ("Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada") para recordar que su padre solo tenía 52 años cuando murió. "Recordar es la única manera de detener el tiempo", ha añadido.

Después de aquella tarde del 6 de mayo de 2001, Manuel Giménez Larraz apunta que la vida de su familia cambió "brutalmente", "tanto personal como colectivamente". "Aprendimos la importancia de respetar y alimentar los valores que de forma tan natural representaba mi padre: igualdad, libertad y tolerancia, por encima de cualquier consideración política", ha agregado.

Giménez Larraz ha mencionado a los diputados Chesús Bernal y Antonio Torres, los dos políticos de las Cortes de Aragón fallecidos recientemente, que formaban parte de esa generación que llenó el concepto de "tolerancia" -como su padre, del que aprendió grandes lecciones- y ha rememorado cómo lloraron su asesinato. También ha recordado a Paco Llovet, un miembro comprometido en la Fundación Giménez Abad por Ibercaja, ya fallecido.

Hacia ellos también ha tenido palabras de cariño la presidenta de las Cortes de Aragón y copresidenta de la Fundación, Violeta Barba, quien ha reivindicado el valor del diálogo y la tolerancia, pues "nadie es dueño de la verdad", y ha resaltado la "pasión por Aragón" de Manuel Giménez Abad.

Barba también ha hecho referencia a los recientes atentados en Sri Lanka, que han dejado más de 200 muertos, y ha manifestado que "todos podemos ser víctimas".

En el acto de este lunes, se han entregado los premios Manuel Giménez Abad, que este año han recaído en Pablo Guerrero, por su trabajo sobre el impacto del principio de estabilidad presupuestaria en el marco autonómico, y Santiago González, por su investigación acerca del control como función primordial del Parlamento en el área de la gobernanza.

Asimismo, Manuel Giménez Larraz ha aprovechado que se celebran las elecciones autonómicas, municipales y europeas el próximo día 26 para recordar a las autoridades presentes de todas las ideologías (entre ellas, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba; la delegada del Gobierno, Carmen Sánchez y el Justicia de Aragón, Ángel Dolado) que la Fundación Giménez Abad es "un foro de discusión política y jurídica" en el que da cabida a todas las ideas.

El hijo del político asesinado ha agregado que una vez derrotada ETA, hace falta construir una narrativa que "refuerce la cultura democrática" frente "al nacionalismo excluyente", un fenómeno que afortunadamente no se da en Aragón y que está cegado por un "doctrinarismo irracional despegado de las personas". Giménez ha defendido Europa como representación de ese modelo y ha agregado que "por muy asentados que creamos en nuestros sistemas democráticos, no son irreversibles" y "no lo resisten todo".