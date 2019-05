Haciendo cábalas para la segunda batalla

Andamos todavía examinando, a veces con lupa, lo que ocurrió el 28 de abril y ya tenemos que prepararnos para una segunda batalla electoral. Este mismo viernes comienza la campaña para los comicios del 26 de mayo y es inevitable preguntarse cómo influirán los resultados de las generales en el voto para las municipales, las autonómicas y las europeas. ¿Será el 26 de mayo una repetición del 28 de abril? No parece muy probable. Y menos en Aragón, donde esta vez entran en liza dos partidos de obediencia regional, el PAR y la CHA, lo que eleva hasta ocho el número de candidaturas autonómicas con posibilidades de obtener escaños. El PSOE y, en menor medida, Ciudadanos podrían beneficiarse de un ‘efecto arrastre’ que prolongue sus buenos resultados en las generales. Pero quizás el PP pueda recuperar una parte de los votos que se le han ido a Vox, no tanto gracias a su ‘giro al centro’ como simplemente porque en los niveles municipal y autonómico el asunto catalán, que es uno de los que ha hinchado a la extrema derecha, no tiene tanto peso. Y porque, una vez que le han propinado un doloroso voto de castigo y ante la evidencia de que la división de la derecha favorece a la izquierda, tal vez muchos de los votantes tradicionales del PP que el 28 de abril apoyaron a Vox prefieran regresar a la casa madre.