El PSOE ganaría las generales en Aragón a la espera del voto de casi un 40% de indecisos

El PSOE ganaría las elecciones generales en Aragón con un 30,21% de los votos y una horquilla de entre cuatro y seis diputados que le permitiría mejorar en hasta dos escaños el resultado de 2016 a costa de los dos que perdería el PP. La clave, a falta de una semana para el 28-A, estaría en los indecisos. La encuesta de intención de voto realizada por A+M para HERALDO revela que un 39,7% de los aragoneses aún no han decidido a quién votarán, un porcentaje de récord -sobre todo en Zaragoza, donde alcanza el 40,1%- que se sitúa 14 puntos por encima del recogido en los sondeos hace tres años.

También aumentaría su representación Ciudadanos, que obtendría escaños en las tres provincias. La formación naranja -cuyo líder, Albert Rivera, repite como el mejor valorado pese a bajar a un 4,51- conseguiría entre dos y cuatro y empataría, en el mejor de sus escenarios, con el PP. Los de Pablo Casado cederían dos diputados y obtendrían el 26,01% de los votos, prácticamente diez puntos menos que los logrados en las generales de 2016, año en que concurrieron junto al PAR.

NOTICIAS RELACIONADAS Zaragoza y Huesca decantarían el resultado

También aumentaría su representación Ciudadanos, que obtendría escaños en las tres provincias. La formación naranja -cuyo líder, Albert Rivera, repite como el mejor valorado pese a bajar a un 4,51- conseguiría entre dos y cuatro y empataría, en el mejor de sus escenarios, con el PP. Los de Pablo Casado cederían dos diputados y obtendrían el 26,01% de los votos, prácticamente diez puntos menos que los logrados en las generales de 2016, año en que concurrieron junto al PAR.

El alto nivel de indecisos será clave para que Vox consiga o no un escaño en Aragón. La formación de Santiago Abascal -el líder peor valorado, con un 2,66, y el menos conocido (87,7%)-, cosecharía el 8,48% de los votos y rozaría el diputado por Zaragoza. No obstante, por regla general, si un partido no alcanza el 10% de los sufragios tiende a no obtener representación. Sobre todo cuando el primero supera el 30%.

Loading...

Unidas Podemos también experimentaría una caída considerable. Perdería su diputado por Huesca y obtendría un único escaño por la circunscripción de Zaragoza. Si hace tres años sumó el 19,68% de los votos, de cara a estas generales, en las que se prevé una alta participación, no pasaría del 12,36%.

El alto nivel de indecisos será clave para que Vox consiga o no un escaño en Aragón. La formación de Santiago Abascal -el líder peor valorado, con un 2,66, y el menos conocido (87,7%)-, cosecharía el 8,48% de los votos y rozaría el diputado por Zaragoza. No obstante, por regla general, si un partido no alcanza el 10% de los sufragios tiende a no obtener representación. Sobre todo cuando el primero supera el 30%.

A esto hay que añadir que Vox es el partido que menos simpatía despierta entre los indecisos. Apenas convence al 3,5%, cuando el PSOE supera el 36,3%. Completan el ranquin Ciudadanos, con el 25,1%; el PP con el 21,6% y Unidas Podemos, con el 10,5%.

Pese a la holgada victoria del PSOE, que aventaja en 4,2% en intención de voto al PP, el bloque de los partidos de centroderecha superaría al de socialistas y podemistas. La suma de PP, Ciudadanos y Vox obtendría el 54,73% de los votos, mientras que la izquierda se quedaría en el 42,57%.

Otro de los datos más relevantes del sondeo es el alto grado de abstención, del 28,5%, porcentaje que se elevaría hasta el 30,1% en el caso de Huesca. Afectaría especialmente al PP, ya que el 25,7% de las personas que se abstendrían votaron en 2016 a Mariano Rajoy. En el caso del PSOE, el porcentaje se situaría en el 11,4% y en el de Ciudadanos y Unidas Podemos no alcanzaría el doble dígito: 5,7% y 2,9%, respectivamente. La opción mayoritaria, en todo caso, volvería a ser la abstención, ya que el 51,4% de quienes no votaron hace tres años tomarían la misma decisión.

PP y Unidas Podemos serían los partidos más castigados por su propio electorado. Los primeros, según la encuesta de A+M para HERALDO, perderían prácticamente 30 puntos de fidelidad de voto, circunstancia que beneficiaría, sobre todo, a Vox, que ‘robaría’ hasta un 6,7%, y a Ciudadanos, que se quedaría con el 4,4%. En el caso de la formación morada, cuya fidelidad se desplomaría hasta el 40,3%, el voto iría mayoritariamente al PSOE, mientras que un 32,3% aún no lo tendría claro.

NOTICIAS RELACIONADAS El debate del lunes en RTVE lo empezará Rivera y lo cerrará Sánchez

Atendiendo a la edad de los votantes, el PSOE se impondría en todas las franjas. Los de Pablo Casado obtendrían hasta un 36,1% de sus apoyos de los votantes de 65 o más años y Vox convencería al 13,9% de los situados entre los 25 y los 34 años, franja en la que superaría a Ciudadanos.

Ficha técnica

Ámbito: Aragón

Universo: Mayores de 18 años

Muestra: 1.600 unidades

Método: Entrevista telefónica

Muestreo: Aleatorio simple con cuotas de sexo y edad

Nivel de confianza: 94,5 (para dos sigmas p=q=50%)

Margen de error: +/- 2,5 %

Trabajo de campo: Del 15 al 17 de abril de 2019

Dirección técnica: A+M

Consulta aquí las últimas noticias sobre elecciones generales 2019.