Cinco monjes budistas tibetanos, de gira por Aragón

Recién llegados de la Universidad monástica Ganden Shartse, ubicada en el asentamiento de refugiados tibetanos Dougeling, al sur de la India, llegan Tenzin Lekshay, Champa Tsering, Geshe Jampa, Jampa Tashi y Dragpa Rabyang. Ellos son los protagonistas de la gira de los ‘Cinco monjes budistas’ que lleva por título ‘El arte de vivir: un viaje por la cultura y filosofía tibetana’. Una cita organizada de la mano de la Ong ‘Estrella de la Mañana’.

Sin embargo, son tan solo una pequeña representación de los más de 1.600 estudiantes residentes, maestros, académicos y practicantes espirituales que forman parte del monasterio, actualmente considerado un centro a la vanguardia en educación monástica tibetana. “Más del 70% de los miembros tienen entre 10 y 25 años y en torno al 80% nacieron en el Tíbet y llegaron al monasterio en busca de refugio y educación”, señala Alicia Díez, de ‘Estrella de la Mañana’.

Esta ong lleva años organizando esta gira por Aragón con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento del monasterio y proporcionar una educación acorde a sus raíces culturales y religiosas a los niños que ingresan en la comunidad. “También buscan dar a conocer la cultura y tradición tibetanas, como forma de preservarlas”, añade Díez.

En el monasterio, los monjes reciben una educación profunda en varios aspectos de la filosofía y práctica budista con estudios sobre historia tibetana, literatura, poesía, gramática, inglés y matemáticas, así como dialéctica elemental, lógica budista, filosofía o ética. Para ellos, la mayoría ingresaron en el monasterio con tan solo 5 o 7 años, este viaje supone un gran orgullo y una enorme responsabilidad.

“Queremos mejorar las condiciones del monasterio tanto en educación, como ayudar con los gastos de manutención y cuidados médicos”, explica Tenzin Lekshay, nacido en el Tíbet hace 51 años y maestro de esta expedición, es decir, encargado de dirigir los rituales e impartir enseñanzas a sus compañeros. “Es una buena experiencia en la que nos están ayudando mucho y recibiendo muy bien en Aragón”, explica, al tiempo que asegura que el contraste cultural genera mucha curiosidad en su entorno. “Es una experiencia muy estimulante”, añade.

Los monjes budistas tibetanos, de gira por Aragón C.I.

Otro de los monjes es Champa Tsering, nacido en 1983 al norte de la India y quien ya visitó la capital aragonesa durante la última gira que tuvo lugar en marzo de 2013. En su caso, ingresó en Ganden Shartse con tan solo 7 años. “Un día, un monje vino a mi casa a tomar té. Nunca había visto uno antes pero recuerdo que me hizo sentir muy feliz. Pronto empecé a visitar el monasterio a diario hasta que mi padre me mandó allí”, recuerda.

De no haber elegido este camino, su destino habría estado, seguramente, en el campo, ya que, como explican, allí no existe un sistema de escolarización regulado. Así, semanalmente llegan nuevos jóvenes al centro en busca de una salida. “Nunca se dice que no a nadie, en cuanto llega un niño se le asigna un maestro, se le rapa el pelo y se le otorga su nuevo nombre espiritual”, explica. Sin embargo, esta nueva vida monástica no implica romper sus relaciones familiares, ya que disponen de vacaciones y días para ir a visitar sus hogares. “Tan solo en la zona contamos con 9 monasterios, uno de ellos de monjas, y más de 6.000 monjes”, explica.

“Nuestro día en el monasterio comienza a las 5.00 de la mañana con un rezo que se prolonga hasta las 8.00, cuando desayunamos un huevo duro y un té. Ahí comienzan dos horas de debates”, relata. Estos debates, que se repiten a lo largo del día en varias ocasiones, forman una parte fundamental de su formación junto a las distintas clases, y se convierten en una suerte de combates dialécticos sobre temas de todo tipo, como por ejemplo qué son el amor y la compasión. “La cena es a las 17.30, y hasta las once de la noche continúan las enseñanzas y debates y nos dividimos las tareas del hogar”, añade Tsering. Algo muy distinto a lo que van a vivir durante los próximos meses.

Una completa agenda

Tras el retiro de Semana Santa que se desarrolla durante estos días en Torrellas, los monjes se preparan para una completa agenda de actividades que se prolongará hasta el 25 de mayo en varios puntos de la capital aragonesa, aunque también visitarán Madrid, Tafalla, Alcañiz o Huesca. Durante estos días tendrán lugar conferencias, mesas redondas, meditaciones, sanaciones, lecturas de horóscopo, conciertos sagrados, talleres y otras actividades.

Por ejemplo, realizarán varias ceremonias de Mandala, como el 28 de abril en el local de SoyBio (calle María Lostal) o el 18 de mayo en la sala Crisol (calle Zumalacárregui). También visitarán la librería Albareda o el restaurante Aida donde cada lunes protagonizarán un café tertulia por la tarde. El 2 de mayo en el Espacio Ateneo Laico Stanbrook, tendrá lugar el taller de cocina ‘Budismo entre fogones’. La mayoría de estas actividades rondan los 20 euros. También protagonizarán conciertos, como el que tendrá lugar en Espacio Biozéntrica, en Valdespartera, el 3 de mayo a las 19.30, cuya entrada tiene un precio de 10 euros.

Del mismo modo y bajo demanda, llevarán a cabo actividades individuales como la realización de cartas astrales (75 euros), sanaciones y pujas –ritos de purificación- (150 euros). Finalmente, del 10 al 12 de mayo tendrá lugar el Mercadillo solidario de ‘Estrella de la Mañana’ en el Aula de la Naturaleza en parque Grande José Antonio Labordeta, de 10.00 a 22.00 con entrada libre y, como broche de oro de esta visita, se desarrollarán las ‘I Jornadas de Tíbet en Aragón’ los días 24 y 25 de mayo en el centro Joaquín Roncal de la capital aragonesa (70 euros).