Ciudadanos presenta multitud de caras nuevas de cara a este 28-A. ¿Eso beneficia o perjudica?

Es siempre positivo, es una seña de identidad de este partido, que está abierto al talento. Demuestra que es una formación que une y no divide. En otros partidos como PSOE o PP la gente se va y a Ciudadanos, en cambio, viene gente.

Es diputado desde 2015. ¿Qué más puede hacer por Aragón en el Congreso?

He defendido a Aragón con más de 300 iniciativas e interpelaciones sobre agricultura, despoblación, infraestructuras... Espero que con AlbertRivera en la Moncloa podamos traer de verdad todas las obras que necesita Aragón. Todos los partidos dicen que van a luchar por la Comunidad, pero el único que puede defender de verdad la igualdad es Ciudadanos.

¿Cuál es la fórmula de Ciudadanos contra la despoblación?

Hemos presentado un plan nacional contra la despoblación con medidas concretas como la rebaja del 60% del IRPF para aquellas personas que viven en pueblos de menos de 5.000 habitantes. Es gente que tiene unos costes mayores y que debe tener incentivos para quedarse. También planteamos una tarifa de 30 euros para las mujeres emprendedoras en el medio rural y jóvenes que inicien un negocio en estas zonas. Hay que hacer, además, que la banda ancha sea un servicio público.

Y todo esto, ¿con o sin diputaciones provinciales?

Creemos que hay que eliminar todos esos cargos y chiringuitos políticos. ¿Qué aportan a los ciudadanos las diputaciones provinciales?Nada. Lo que aporta son los servicios, y eso sí hay que mantenerlo. Se prestarían a través de las comunidades autónomas, que tienen delegaciones territoriales. Si nos ahorramos los cargos políticos y coches oficiales podremos mejorar esos servicios. La gente se va de los pueblos porque no tiene los mismos que en la capital.

En relación a las alianzas postelectorales, Rivera ya dijo que no pactará con Pedro Sánchez. ¿Se ha cerrado en exceso las puertas?

No es que nos hayamos cerrado las puertas, es que no había otra posibilidad ante la situación de emergencia nacional en la que estábamos. Estamos ante un presidente que ha negociado con personas que dieron un golpe de Estado. Por eso, tendemos la mano al PPpara hacer un gobierno de coalición. El proyecto de Albert Rivera mira al futuro y no al pasado.

¿Solo le tienden la mano al PP?

Solo al PP, esa es la premisa de Ciudadanos. El Gobierno lo haremos con el Partido Popular.

¿Cómo vería usted un posible pacto postelectoral con Vox?

No va a haber ningún pacto con Vox, ya lo hemos demostrado en Andalucía. Primero hay que ver qué resultado obtiene, si entra o no en el Congreso y con qué fuerza. Por experiencia propia, sabemos cómo se las gasta la ley electoral, y que muchos de los votos de Vox que ahora aparecen en las encuestas pueden ir a la basura. Pasado el 28-A será Vox quien tendrá que decidir si permite un gobierno liderado por Rivera con Pablo Casado o que Sánchez gobierne con los independentistas.

Pero, según las encuestas, el bloque de centroderecha no suma...

Las grandes encuestas que ha habido recientemente en España han sido las elecciones andaluzas y las catalanas. En las primeras, Cs duplicó su representación y logró echar al Gobierno del PSOE y en las segundas, ganamos al nacionalismo por primera vez. Estos resultados demuestran que Ciudadanos crece y va a más.

¿También en Aragón?

En Aragón vamos a crecer, no lo dudo. Vamos a obtener representación por las tres provincias.

¿Cómo ve la situación de Cataluña? ¿Qué propone Cs?

Está mal. Tenemos un presidente en la Moncloa que ha dado alas a los independentistas. Ha pactado con ellos en vez de llevarles a la legalidad y exigirles que cumplan la Constitución. Hay que ofrecer un proyecto de futuro atractivo para España sin corrupción y sin paro en el que las familias puedan tener hijos y trabajen sin precariedad. Así, la situación de Cataluña mejorará.

¿Qué opina de las críticas sobre la ‘derechización’ de Ciudadanos?

Cs está en el centro político como siempre. El resto de los partidos siempre han intentado decir, unos que éramos de izquierdas y otros, que pertenecíamos a la derecha. Somos un partido moderado, reformista y europeísta que cree en la igualdad de todos los españoles y en la libertad.

¿A qué se compromete Ciudadanos en materia de infraestructuras con Aragón?

Aimpulsar y acabar las promesas incumplidas una y otra vez por los diferentes gobiernos de PP y PSOE. Esta será mi tercera legislatura y las infraestructuras que necesita Aragón, por desgracia, son las mismas. Seguimos necesitando que se termine el desdoblamiento de la N-232 y que se liberalice la AP-2. Por supuesto, la reapertura del Canfranc y las obras del Pacto del Agua, que también hay que acabarlas. No menos importante es el tema de la automoción, que representa el 20% del PIB aragonés. El Gobierno del PSOE, por sectarismo ideológico, lanzó un globo sonda con la supresión del diésel en 2040 que lo único que ha hecho ha sido bajar la producción, las matriculaciones y las exportaciones.

¿Y en materia de energía?

Lo que no se puede hacer es demagogia. PP yPSOE salen aquí con la pancarta de ‘no al cierre de la térmica’, y cuando van a Europa votan a favor. Hay que impulsar un pacto nacional por la energía y marcar unos plazos que den seguridad a todos los operadores. Sin seguridad jurídica, ni Endesa ni nadie va a invertir. Hasta ahora hemos ido a golpe de decreto.

EL TEST

¿Es partidario del trasvase del Ebro?

No estamos a favor del trasvase del Ebro, es una cuestión ya muerta y olvidada. No es económica, ni medioambiental ni normativamente viable. No hay ninguna posibilidad de que se haga.

¿Hay que exhumar los restos de Franco para llevárselo al Pardo?

Cs no va a discutir dónde hay que llevárselos. Estamos de acuerdo en que no se puede hacer un monumento a un dictador. El valle de los Caídos tiene que ser un espacio de concordia y reencuentro. No obstante, un grupo de expertos ya debatió sobre el tema. Elegir el sitio no nos corresponde a nosotros.

¿Reformará la financiación autonómica?

Sí. El modelo actual es totalmente injusto. Hay que impulsar uno justo, transparente y solidario que garantice la prestación de servicios en las mismas condiciones para todos los individuos.

¿Hay que restringir la caza?

No. Es un motor generador de riqueza en muchas zonas. Aboga por una nueva ley de caza y defendemos la licencia única.

¿Ve los toros como fiesta nacional o como sacrificio animal?

Hay que diferenciar los toros dentro de una plaza y de los espectáculos como el Toro de la Vega, de los que estamos en contra. En cuanto a los toros en la plaza, absoluta libertad. Ni prohibición ni subvención.

¿Hay que reservar cuotas en la cúpula para las mujeres en las empresas y la política?

Más que cuotas, creo que se necesitan incentivos para aumentar el número de mujeres en puestos directivos y acabar con la brecha salarial.