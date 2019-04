Lambán rechaza el discurso del miedo y reivindica al PSOE como solución al “atolladero”

El secretario general del PSOE-Aragón y presidente autonómico, Javier Lambán, se ha desmarcado este lunes del mensaje oficial del partido al asegurar que no quiere que los aragoneses voten al partido “como mal menor”, sino como la formación que puede sacar al país “del atolladero” con medidas concretas y con la “legitimidad” de cumplir allí donde gobierna. De este modo, Lambán se ha alejado del discurso del voto útil al que viene apelando el líder socialista, Pedro Sánchez, para evitar un gobierno de las derechas. “Los socialistas no vamos a las elecciones a confrontar, a que nos voten porque las tres derechas dan mucho miedo. No vamos a agitar la bandera del pánico y del miedo”, dijo obviando que este fue el mensaje central de Sánchez en el mitin de Zaragoza de hace dos domingos.

Su postura no se ha quedado en meras palabras, sino que ha firmado un documento con compromisos concretos con Aragón junto a los principales candidatos al Congreso y al Senado por las tres circunscripciones. En este contrato de 17 puntos, que lo ha denominado ‘Juntos por Aragón’, figuran la defensa de la autonomía municipal y del autogobierno, la oposición al trasvase, la reclamación de la limpieza del Ebro y las principales infraestructuras de comunicación pendientes, además de las obras de regulación y la exigencia de medidas contra la despoblación, como la reforma de la financiación autonómica.

El acto político ha tenido como escenario el Museo Pablo Serrano de Zaragoza, donde Lambán ha remarcado que el éxito depende de que Aragón tenga “una terminal potente en Madrid” y se logre recomponer en el conjunto del país el contrato político logrado con la Constitución que, ha dicho, “ha saltado por los aires” y también del social, “destrozado por la crisis”.

Condena a los "energúmenos" de Rentería

El presidente aragonés y candidato autonómico también ha reclamado que se deben “extirpar de raíz patologías políticas”, citando las de la xenofobia, el racismo y “las del nacionalismo”. “Me parecen vergonzosos y execrables los sucesos ocurridos en Rentería”, ha añadido en referencia al acoso sufrido por los dirigentes de Ciudadanos en un acto electoral celebrado este domingo de manos de unos “energúmenos”.

Al compromiso con Aragón se han referido en sus breves intervenciones los cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Huesca y Teruel. Susana Sumelzo ha asegurado que el PSOE “siempre” ha defendido los intereses de los aragoneses y cumplido su palabra; Begoña Nasarre ha incidido en que todos se comprometen “con firmeza y determinación” y Herminio Sancho ha garantizado que lucharán para parar “la lacra de la despoblación”.