El presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha apelado este domingo en Zaragoza a la movilización y al voto útil ante el “riesgo real de involución” que representa el bloque de la derecha. Sánchez ha advertido de que si los aragoneses y el resto de españoles no se abstienen y acuden a votar al PSOE el próximo 28 de abril no se podrá frenar “la ola de ilusión”.

En este mismo llamamiento a la movilización han insistido con antelación en sus intervenciones la número uno al Congreso por Zaragoza, Susana Sumelzo, y los candidatos a la DGA y al Alcaldía de Zaragoza, Javier Lambán y Pilar Alegría, en un acto de precampaña en el Palacio de Congresos.

En su segundo mitin preelectoral en la capital aragonesa en dos meses, el secretario general del PSOE se ha comprometido a “mejorar la financiación autonómica” para las zonas despobladas, sin concretar si el nuevo sistema se guiará, como reclama Aragón y el resto de autonomías de la España vacía, por cubrir el coste por habitante de los servicios y no repartir los recursos en función de la población como hasta ahora. En el capítulo de promesas ha incluido también la incorporación de la sanidad bucocental en el cartera de servicios del sistema público de salud, un nuevo estatuto de los trabajadores que derogue la reforma laboral, además del reconocimiento de la eutanasia y la eliminación de la ley mordaza.

El presidente ha hecho una encendida defensa del actual Estado de las autonomías, hasta el punto de garantizar que defenderá el autogobierno “con uñas y dientes” frente a las derechas. Igualmente, ha negado que esté entregado a los independentistas, para lo ha asegurado que es “testarudo” como los aragoneses a la hora de repetir “no es no” a los independentistas y a cualquier posibilidad de un referéndum en Cataluña, como lo hizo en su momento con el Gobierno de Rajoy.

Sánchez ha subrayado que "no habrá independentismo en Cataluña si hay un gobierno socialista" tras las elecciones del 28 de abril. Y ha apuntado que lo saben tanto los independentistas como los partidos de la derecha porque, ha sostenido, la Constitución no reconoce la independencia de Cataluña, la comunidad internacional "le ha dado la espalda" y los propios catalanes "no la quieren".

Por su parte, el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha recordado que el próximo 28 de abril, no se presentan a las elecciones ni el PAR ni CHA, por lo que “la defensa de cuestiones vitales para la Comunidad, como las cuencas mineras, la autonomía, la despoblación, la van a hacer los diputados y senadores socialistas”. “La defensa de Aragón solo la ostentará el PSOE”, ha afirmado.

Lambán, que ha hecho repaso de los logros de su Ejecutivo durante estos cuatro años de gobierno, se ha comprometido a seguir con las políticas sociales, para lo que es necesario -ha afirmado- que Sánchez siga en La Moncloa. “Nos vamos a alinear para cumplir los 17 objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030 -ha reiterado- que pasan por la lucha contra a pobreza infantil y la desigualdad y por apostar por la innovación”.

Como peticiones concretas a Sánchez, Lambán le ha recordado la importancia de una financiación autonómica que no prime a las comunidades más desarrolladas y que tenga en cuenta a las más despobladas. También le ha planteado la posibilidad de que la Secretaría de Estado de Agua y Política Hidráulica en Zaragoza en vez de en Madrid.

La candidata socialista a la Alcaldía de Zaragoza, Pilar Alegría, que ha sido quien ha abierto el acto, ha dicho este domingo que quiere "un Ayuntamiento que deje se ser un problema para Zaragoza y que solucione problemas". Durante su intervención en el acto político de presentación de candidaturas, Alegría ha asegurado que quiere ser “la primera mujer socialista alcaldesa de Zaragoza”. Y ha criticado los “cuatro años de desbarajuste” del actual equipo de gobierno de ZEC , “que prometía asaltar los cielos y no ha sido capaz de gobernar Zaragoza”.

En cuanto a sus promesas para la ciudad, Alegría ha citado un plan de viviendas de alquiler a precio asequible para los jóvenes, y promover una ciudad “culta, feminista, inclusiva, ecologista, moderna e integradora”.

La candidata al Congreso por Zaragoza, Susana Sumelzo, ha reclamado hasta en cuatro ocasiones la movilización del electorado para frenar a la derecha y lograr que Pedro Sánchez siga gobernando “para todos”. “Es muy importante que nos movilicemos. Nos jugamos avanzar o retroceder y dar la espalda a la crispación”, ha dicho.

Sumelzo ha reivindicado también la implicación con Aragón del Gobierno de Sánchez, para lo que ha puesto de ejemplos el impulso al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, a los nuevos regadíos y la creación del comisionado contra la despoblación.