Esther Borao: "No entiendo por qué aún hay pasillos rosas y azules"

Tiene 31 años, es de Gallur y una intensa vida profesional que arranca siendo estudiante de Ingeniería Industrial. Porque Esther Borao descubrió que su inquietud creativa tenía cabida en un mundo aparentemente técnico cuando se encontró ante Arduino, uno de los tipos de las placas más populares del mundo ‘maker’ que ofrece unas bases de hardware abierto para que otros puedan crear sus propias placas, "muy sencilla y que empezó para artistas, para que pudieran crear sus obras de arte con electrónic". Así arranca una actividad que le lleva a curiosear en todo, a ‘cacharrear’ y entrar en Makeroni Labs, "una asociación de aquí de Zaragoza, con sede en la Magdalena, en un garaje", y, dice, todo despegó con ellos, porque "ganamos el Space Ups, un concurso que hace la Nasa en todo el mundo". En su pequeño periplo va conociendo a quienes como ella buscan unir creatividad e ingeniería y juntos crean The Ifs, unos juguetes diseñados para que los niños desarrollen sus habilidades cognitivas; y también un cinturón para ciegos con una cámara 3D, que le lleva hasta ‘El Hormiguero’, donde está durante una temporada. "Fue una etapa muy intensa, porque trabajaba de 11 a 11 en Madrid, y el viernes me venía a Zaragoza, para seguir con la Makeroni". Ha estado en Silicon Valey, ganado varios programas de desarrollo técnico y tiene una ‘Academia de inventores’ desde donde busca desarrollar toda la inquietud creadora de los niños. Porque a ella le costó llegar a poder madurar su propio camino. "Yo estudié Ingeniería Industrial pero podía haber hecho Informática u otra ingeniería porque tampoco sabía muy bien qué quería. Es todo muy teórico, no dejan mucho a la creatividad en las ingenierías y yo tenía ese lado más creativo, porque siempre he visto a mi madre pintar en casa. A mí me llamaban las cosas más artísticas y en mis ratos libres cuando estaba en la facultad hacía de modelo".

¿Tenía mucho tiempo libre estudiando Industriales?

Hasta que llegué a la carrera nunca suspendí, pero en la carrera sí, y además necesitaba hacer otras cosas. Trabajé como modelo y cuando estuve en Sevilla con una beca Séneca estudié fotografía en la propia Universidad.

¿Fue modelo de pasarela?

No, de fotografía. Siempre me había gustado y mis hermanas me hacían posar. A mis padres no les gustaba, pero les decía que igual que un niño juega al fútbol yo posaba. Era por entretenimiento y también una manera de cambiar y de liberarme de tanto estudio. En Sevilla tuve más tiempo libre, aprendí Arduino, y a través Creative applications a mezclar arte con tecnología.

Pero ha hecho fotografías de novias.

Cuando regresé a Zaragoza con los contactos de cuando era modelo empecé a hacer fotos de novia, y, sí, me gane algún dinerillo.

Tenía una vida muy rica.

Tienes que buscar algo que te evada y gracias a esa web que combina arte y tecnología vi que era lo que me gustaba, que Ingeniería no era solo un mundo máquinas y empresas, sino que se pueden hacer cosas distintas y utilizar la creatividad.

Cosmopolitan le ha incluido en la lista de las 50 ‘millennials’ más influyentes del país.

Bueno… A mí me chocó, como salir en Mujer Hoy porque además hace unos meses también me sacaron en S Moda y, mire qué curioso, me localizaron a través ¡de mi pagina de fotógrafa! Me conoció buscando ‘mujeres con proyectos para cambiar el mundo’ y por nuestro proyecto ‘The Ifs’, los robots que estamos construyendo para que los niños desarrollen habilidades cognitivas.

Ha comenzado muy fuerte y con proyectos de primera línea de ingeniería accesible.

Desde que busqué otras maneras de usar la tecnología he querido trasmitirlo a los niños, que no piensen que es sólo para usarla con máquinas sino para lo que ellos quieran.

¿Por qué estudió Ingeniería?

Me gustaban mucho las matemáticas, la programación, pero no sabía muy bien lo que quería. También me encantaba dibujar y fueron mis hermanas quienes me aconsejaron que la estudiara. Opté por Industrial porque es la más global y en ella supe lo que era la electrónica, la robótica, y, como me gusta crear cosas, vi que era el camino.

Es una mujer muy activa, muy joven y trabaja por acercar la Ingeniería a la mujer, porque está en Mulleres Tech.

Organizamos el Women Techmakers y también hice una edición especial para la mujer de Arduino Day. A mi me ha gustado jugar con chicos, a la canicas... o al fútbol en la play con los novios de mis hermanas, porque me llevo con ellas 13 y 12 años. Nunca había sido consciente de la diferencia de género en este mundo hasta que empezamos con los robots y tuve que estudiar el mercado, y me di cuenta de que los padres no se los compraban a las niñas, y no entiendo por qué en las tiendas todavía ponen el pasillo rosa para las niñas y el azul para los niños. Fue cuando empecé a meterme en lo relacionado con la niña y la mujer en la tecnología.

Usted que es de una familia de mujeres, intentando tirar barreras.

En la ‘Academia de inventores’ tenemos sólo un 15% de niñas, pero cuando hacemos talleres sueltos vienen más, quizá porque los padres las apuntan a otras cosas. Tenemos casi 100 niños. Me he apuntado a Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas (AMIT) en Aragón, y me encantaría ir a mi pueblo a Gallur, a hablar de ingeniería, a difundirla.

Fue pregonera de las fiestas de su pueblo y dama unos años antes.

Fue emocionante, es mi pueblo. Mis padres siguen allí, y mis hermanas y yo en Zaragoza. Cuando eres de un pueblo sabes que tienes que salir a estudiar y que muchas veces ya no regresas. Salí a los 18, después estuve en Polonia de erasmus, en Sevilla..., pero Gallur es mi pueblo, soy de allí, es mi arraigo.

No le da vértigo lo rápido que va usted en la vida.

Sí. Tengo que ordenar todo lo que he hecho porque en cuatro años me han pasado tantas cosas que a veces hasta me cuesta expresarme.