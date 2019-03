Vaya viraje. De la foto de Colón a negarse a ir a las generales con el PP e incluso en solitario. ¿Qué ha pasado en un mes en el PAR?

Estuvimos en Colón con gente normal, incluso cerquita de Corcuera y con presidentes autonómicos, a defender la autonomía en una España unida, como hacemos desde hace 40 años. No ha habido ningún viraje, simplemente el PARha considerado no acudir a las elecciones generales por refuerzo de su identidad y para centrarse en Aragón. La política nacional ha pegado un cambio muy brusco, funciona por bloques, y no debemos estar en ninguno, sino en el centro defendiendo Aragón.

Pues la manifestación de Colón era de un bloque, el de derechas.

Había muchas gentes que no eran de derechas que estaban allí con un mensaje común, defender la unidad de España y el Estado autonómico, y no privilegios a otras comunidades autónomas. Justo lo que defiende el PAR.

¿Ya ha comunicado su decisión al PP? ¿Qué le han dicho?

Me han dicho que entendían mi decisión. La comuniqué anoche y dije que soy un presidente democrático y someto las decisiones al partido. Ya dije que cualquier acuerdo para las generales no se negociaría sin un mandato con la suficiente fuerza de mi ejecutiva. No había nada cerrado.

Usted se implicó en los contactos con el PP para revalidar una coalición que han rechazado sus compañeros. ¿Qué haría falta para que se sintiera deslegitimado?

Solo lo estaría si notara que los militantes han perdido la confianza en mí. Hoy estoy con más fuerza que ayer, porque he escuchado durante estos 20 días a muchos militantes y a personas que nos votan, que me han dicho que tomara la decisión que tomara estarían conmigo. Eso es lo que me ha dado fuerza para tomar una decisión que da fortaleza al PAR.

¿Por qué los barones del partido se han negado a ir con el PP?

Cada uno tiene sus motivos. Unos, por agravios; otros, porque también ven lo que pasa en España con las políticas de bloques y hay quienes consideran que era el momento de probar nuestras fuerzas. A otros les preocupaba perder la centralidad. Y yo, con esas razones, he tomado la decisión conveniente, velar por el futuro del PAR, por su identidad y moderación.

¿Qué ha cambiado en 4 años para romper con sus socios del PP?

La situación política, simple y llanamente. En esta política de bloques, no quiero que el PAR pierda su centralidad y moderación. Y lo primero de todo es anteponer los intereses de Aragón.

¿Ahora ya no es importante tener voz propia en Madrid?

¿A costa de qué? Esa es la pregunta que me he hecho estos días. ¿Cuál es el precio? ¿Perder la identidad y moderación del PAR?

En las dos últimas generales fueron coaligados y entonces no les preocupaba su identidad.

No, porque eran otras circunstancias políticas. Ahora se corre el peligro de que nuestra identidad se diluya. Ya trabajaremos de otra manera, buscando alguna otra solución para tener voz.

¿Ha podido influir sus continuas quejas sobre el ninguneo a sus senadoras?

No ha funcionado como me hubiera gustado, pero no ha sido determinante. De hecho, quiero resaltar los 137 millones de inversión para Aragón que sacamos adelante vía enmiendas tras hablar con Rajoy. El PSOE votó en contra, se olvidó de ellas en su presupuesto y ahora vemos que cada viernes, en sus decretos, no va la limpieza del Ebro o la bonificación de peajes. También de eso me quejo.

¿Qué pasa ahora con la financiación del partido?

Ese argumento es de los que no sienten o quieren al PAR. Si tenemos que apretarnos el cinturón no pasa nada. No puedo condicionar la historia, el presente y el futuro del partido a tener financiación.

¿Qué ha pesado más para no presentarse en solitario, el gasto o el miedo a tener un mal resultado? ¿O las dos?

Hacer un esfuerzo para no obtener representación… Hay que ser pragmáticos. Lo que ha pesado es que ir solos tampoco iba a reportar visibilidad suficiente. Los medios de comunicación nacionales también están polarizados, en bloques. Pasaríamos desapercibidos.

Usted dejó abierta la posible alianza para las autonómicas con el PP. ¿Cuál es su posición?

Absoluta y radicalmente solos. No hay ninguna posibilidad. Bajo ninguna circunstancia. El PAR irá con sus candidatos y su programa.

¿Y cabe una coalición para las europeas?

Se está valorando. Hemos mantenido algunos contactos con partidos de ámbito territorial. No quiero dar nombres porque las conversaciones son incipientes.

¿La decisión puede reforzar al partido de cara al 26 de mayo?

Espero que sí. El partido tiene músculo, listas preparadas, experiencia de gobierno, conocimiento de las necesidades de la sociedad aragonesa y generosidad para pactar, que escasea en estos momentos. Y con nuestros pactos moderamos en su día al PSOE y al PP. Podemos ser muy útiles a Aragón en la próxima legislatura si nos dan la fuerza.

Algunos consideran que el PAR puede acabar en una debacle.

No, todo lo contrario.

Si algo tiene de positivo el acuerdo es que tienen plena libertad para pactar tras las elecciones. ¿Serán de nuevo el clavillo del abanico?

Esa frase no me gusta.

Bueno... ser decisivos en los pactos para dar mayorías.

Lo que yo puedo asegurar es que si depende del PAR, el programa político será centrado, sin exclusiones ni radicalismos, centrado en resolver los problemas de los aragoneses. Esa es la seguridad que puedo aportar y por eso voy a pedir en la campaña que me den la posibilidad de ser gobierno.

¿Descartan algún tipo de pacto?

Hay que pactar acción de gobierno con medidas concretas, apoyo a los grandes proyectos, combatir la despoblación, reforzar las políticas sociales y apoyar a los sectores económicos y empresariales. Eso lo tenemos claro.